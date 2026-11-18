Россия снова "впереди планеты всей": Путин нагло наврал Си со сцены в Китае

Российский диктатор Владимир Путин в очередной раз расхвалил экономику РФ, заявив о росте ВВП более чем на 10% за три года, первом месте среди европейских стран и контроле над инфляцией. Однако, как уже бывало неоднократно, выяснилось, что глава Кремля манипулирует, лжет и замалчивает структурные проблемы.

Об этом Путин заявил на саммите форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Китае 18 ноября. Об этом сообщили в Bloomberg, назвав заявления Путина его "фантазиями".

"За последние три года ВВП России увеличился более чем на 10% и продолжает расти. Мы прочно входим в число крупнейших экономик мира и занимаем первое место в Европе. На низком уровне остается безработица – 2,3%. Под контролем находятся инфляция и государственный долг России – в пределах 17%, один из самых низких в мире", – заявил Путин.

Что не так с заявлениями Путина

Журналисты отмечают, что российский лидер стремится представить Россию "не просто желанным местом для ведения бизнеса, а динамичной экономикой с огромным неиспользованным потенциалом" и важным партнером для участников АТЭС. В то же время во время его выступления зал был заметно менее заполнен – после слов лидера Китая Си Цзиньпина многие посетители просто ушли.

Рост ВВП

Путин упомянул увеличение экономики более чем на 10% за три года, но не уточнил, что в последнее время темпы этого роста резко сократились. Если в 2024 году российский ВВП вырос на 4,9%, то в 2025-м – лишь на 1%, что связывают с охлаждением военной машины Кремля. По прогнозам Центробанка РФ, в 2026 году рост может составить около 0,6%.

Кроме того, формальное увеличение ВВП не означает соответствующего улучшения благосостояния россиян. Значительную часть экономической активности обеспечивает военная промышленность. По оценке Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), в 2025 году военные расходы России достигли примерно 16 трлн рублей, или 7,5% ВВП, но производство оружия и боеприпасов не влияет на благополучие гражданского сектора.

Крупнейшая экономика Европы

Откровенная манипуляция Путина, поскольку по показателю паритета покупательной способности (ППС) РФ действительно опережает Германию, но если сравнивать страны по номинальному ВВП, картина совсем иная.

Международный валютный фонд оценивает ВВП России в 2026 году в $2,86 трлн. По этому показателю она уступает таким европейским экономикам, как:

Германия – $5,47 трлн;

Великобритания – $4,27 трлн;

Франция – $3,55 трлн.

По показателю ВВП на душу населения РФ также заметно уступает ведущим европейским странам.

Низкая безработица

Показатель в 2,3%, приведенный российским диктатором, близок к официальной статистике. Но если он пытается представить это свидетельством успешного развития экономики, предприятия РФ сталкиваются с масштабным дефицитом кадров, который усугубляется демографическими проблемами, мобилизацией и трудовой эмиграцией.

По данным опросов Центробанка РФ, в сентябре 2026 года о нехватке работников сообщали 44% предприятий. Таким образом, рекордно низкая безработица стала отражением проблем с предложением рабочей силы – не имея вакансий с подходящей квалификацией, люди устраиваются хотя бы на какую-нибудь работу.

Контролируемая инфляция

В сентябре 2026 года годовая инфляция в России составляла 6,35% при целевом показателе Центробанка в 4%. В то же время ключевая ставка российского регулятора оставалась на уровне 14% годовых.

Это свидетельствует о том, что для сдерживания инфляции Центробанку приходится поддерживать жесткие монетарные условия. Высокая стоимость кредитов, в свою очередь, затрудняет финансирование бизнеса и сдерживает инвестиционную активность.

Низкий государственный долг

Государственный долг на уровне около 17% ВВП не отражает всех проблем российских государственных финансов. В то же время по итогам 2025 года дефицит федерального бюджета РФ составил 5,6 трлн рублей, или 2,6% ВВП.

При этом нефтегазовые доходы сократились на 24% по сравнению с предыдущим годом. На фоне огромных расходов на войну это создает дополнительное давление на бюджет и вынуждает Кремль искать новые источники финансирования.

Как уже сообщал OBOZ.UA, из-за роста бюджетного дефицита (что связано преимущественно с последствиями войны с Украиной) Минфин РФ хочет получить контроль над пенсионными накоплениями 71 млн граждан на сумму 6,6 трлн рублей. Если закон примут, с апреля 2027 года эти деньги автоматически переведут в государственную программу сбережений.