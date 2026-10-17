Россия попытается вернуть себе часть замороженных активов: Зеленский раскрыл планы Путина

Европейские партнеры не поддерживают дизельное соглашение между США и Россией. При этом глава Кремля Владимир Путин на этом не остановится. У Украины есть информация о том, что РФ попытается путем давления вернуть себе часть замороженных активов.

Об этом, отвечая на вопросы журналистов 17 октября, заявил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, Украина располагает информацией о попытках России через отдельных партнеров вернуть или разблокировать часть этих средств. Однако на данный момент этот вопрос находится под полным контролем европейских институтов, и активы находятся в безопасности.

"Все понимают, что существует риск того, что Россия через тех или иных партнеров попытается вернуть себе часть замороженных активов. У нас есть такая информация, но мы обсудили все детали с европейцами. Сегодня этот вопрос находится под полным контролем Европы, а значит, активы в безопасности. Спасибо всем партнерам", — сказал президент.

В ходе встреч украинская сторона передала подробные разведывательные данные о возможных теневых схемах и сделках (в частности, так называемых "дизельных сделках"), с помощью которых РФ пытается обойти ограничения. Без снятия санкций: Лидеры ЕС подтвердили нерушимость санкционного режима. Никакие ограничения в отношении России не будут сняты до полного прекращения агрессии и убийств украинцев.

Новый пакет: Сейчас партнеры активно работают над подготовкой следующего пакета санкций против агрессора.

"На следующий год нам нужно дополнительно 70 миллиардов, чтобы поддержать наши усилия, защитить наше государство. Прежде всего это защита нашей страны и, безусловно, поддержка бюджета. Я знаю, что это непросто. И я благодарен европейцам за то, что никто не сказал "нет", – подчеркнул Владимир Зеленский.

Справочно: из общей суммы около $300 млрд суверенных активов Центрального банка РФ, замороженных странами "Большой семерки" (G7) и ЕС после начала полномасштабного вторжения в 2022 году, львиная доля — около 210 млрд евро — находится в юрисдикции Европейского Союза. Наибольший объем этих средств (около 180 млрд евро) заблокирован на счетах международного депозитария Euroclear в Бельгии. В настоящее время основная часть активов остается замороженной из-за юридических и финансовых рисков, однако Евросоюз совместно с партнерами из G7 согласовал механизм направления сверхприбылей, которые генерируют эти замороженные средства, на военную и экономическую поддержку Украины.

Ранее OBOZ.UA уже сообщал, что Эстония добилась исключения из проекта 22-го пакета санкций Европейского Союза против РФ российской компании, поставляющей редкоземельные металлы для эстонского завода Silmet. В настоящее время предприятие уже ищет альтернативных поставщиков.