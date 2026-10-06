Работа по 38 часов и в выходные: украинским подросткам хотят изменить правила трудоустройства

В Украине предлагают разрешить 16–18-летним работать до 38 часов в неделю вместо нынешних 36, отменить прямой запрет на работу несовершеннолетних в выходные, разрешить испытательный срок и упростить электронное оформление трудовых отношений. Однако пока правила не изменились, законопроект лишь зарегистрирован в Верховной Раде, поэтому до его возможного принятия продолжают действовать нынешние трудовые гарантии и ограничения.

Соответствующие нормы содержатся в зарегистрированном в Верховной Раде законопроекте № 16114, который призван расширить возможности для трудоустройства молодежи и одновременно упростить часть процедур для работодателей. Он лишь зарегистрирован в парламенте и должен пройти процедуру рассмотрения и голосования.

Сколько смогут работать подростки

Одно из главных нововведений — увеличение максимальной продолжительности рабочего времени для несовершеннолетних. Сейчас для работников в возрасте от 16 до 18 лет установлена сокращенная рабочая неделя — не более 36 часов. Законопроект предлагает повысить этот предел до 38 часов в неделю.

Для работников в возрасте от 15 до 16 лет максимальную продолжительность хотят увеличить с 24 до 26 часов в неделю. Такой же 26-часовой лимит предусмотрен для учащихся в возрасте от 14 до 15 лет, которые работают во время каникул. Для сравнения: нормальная продолжительность рабочего времени для взрослого работника составляет до 40 часов в неделю. Таким образом, для 16–18-летних разница составит всего два часа.

Отдельные ограничения останутся для учащихся, которые работают не во время каникул, а в течение учебного года в свободное от учебы время. Для них продолжительность работы и в дальнейшем должна учитывать возраст и необходимость совмещать работу с учебой.

Подросткам хотят разрешить работать в выходные

Еще одно принципиальное изменение касается субботы и воскресенья. В настоящее время Трудовой кодекс прямо запрещает привлекать работников моложе 18 лет к ночным и сверхурочным работам, а также к работе в выходные дни.

Законопроект предлагает изменить эту норму. Запрет на ночную и сверхурочную работу для несовершеннолетних планируется оставить, а прямой запрет на работу в выходные — отменить.

Для работодателей это может иметь особое значение в сферах, где основная нагрузка часто приходится именно на субботу и воскресенье. Речь идет, например, о магазинах, кафе и ресторанах, сфере обслуживания, развлекательных заведениях и части сервисного бизнеса.

Однако это не будет означать, что работодатель получит неограниченное право заставлять несовершеннолетнего работать в любой выходной день. Остальные общие требования трудового законодательства, касающиеся режима работы и отдыха, будут по-прежнему действовать.

Устроиться на работу можно будет онлайн

Законопроект предусматривает и значительное упрощение процедуры заключения трудового договора. Причем это нововведение касается не только молодежи. В Кодексе законов о труде хотят прямо закрепить возможность заключать трудовой договор полностью в электронной форме.

Если работник и работодатель согласятся на такой формат, электронный договор будет приравниваться к письменному. Подписать документ можно будет квалифицированной электронной подписью или усовершенствованной электронной подписью, основанной на квалифицированном сертификате.

Идентифицировать работника также можно будет с помощью предусмотренных законодательством средств электронной идентификации. По общему правилу в таком случае не потребуется отдельно подавать бумажный документ, удостоверяющий личность, если иное прямо не предусмотрено законом.

Испытательный срок смогут устанавливать и для несовершеннолетних

Существенно изменить предлагают и правила испытательного срока при приеме на работу. В настоящее время работники, не достигшие 18 лет, относятся к категориям, которым испытательный срок при трудоустройстве не устанавливается.

Законопроект предлагает исключить несовершеннолетних из этого перечня. В таком случае сам факт того, что работнику не исполнилось 18 лет, больше не будет гарантировать трудоустройство без испытательного срока. К молодым работникам можно будет применять общие правила в отношении испытательного срока с учетом других требований трудового законодательства.

Зарплату предлагают рассчитывать по-новому

Отдельный раздел законопроекта касается оплаты труда несовершеннолетних. Согласно действующей модели сокращенная продолжительность рабочего времени сама по себе не означает пропорционального сокращения зарплаты для несовершеннолетнего. Законопроект предлагает изменить этот подход.

Заработную плату несовершеннолетним работникам с сокращенным рабочим временем планируется выплачивать пропорционально фактически отработанному времени, но с соблюдением предусмотренных законодательством государственных гарантий в отношении минимальной заработной платы.

Еще одно упрощение предусмотрено непосредственно для работодателей. В настоящее время предприятия обязаны вести специальный учет работников, не достигших 18 лет, с указанием даты их рождения.

Авторы законопроекта считают такой механизм излишним дублированием информации. Вместо отдельного учета предлагается использовать данные Реестра застрахованных лиц, в котором уже содержится информация о работниках.

Медицинские осмотры планируется проводить только до 18 лет

Измениться могут и требования относительно обязательных медицинских осмотров. Согласно действующим нормам, лица моложе 18 лет принимаются на работу только после предварительного медицинского осмотра, а в дальнейшем должны проходить соответствующие периодические осмотры до достижения 21 года.

Законопроект предлагает сократить этот период. Работники моложе 18 лет также будут проходить предварительный медицинский осмотр перед трудоустройством, а затем — обязательный ежегодный осмотр, но только до достижения 18-летнего возраста.

Не менее важные изменения касаются гарантий при увольнении. В настоящее время Кодекс законов о труде содержит отдельные требования относительно увольнения работников моложе 18 лет по инициативе работодателя. В частности , закон устанавливает дополнительные условия и предусматривает участие соответствующего органа по делам детей.

Законопроектом предлагается исключить соответствующую статью ТК. То есть специальный механизм защиты несовершеннолетнего именно при увольнении по инициативе работодателя может быть пересмотрен. Вместо этого законодатели предлагают усилить другой механизм — право родителей или законных представителей вмешаться, если работа наносит вред ребенку.

Если продолжение работы будет угрожать здоровью несовершеннолетнего или не соответствовать его интересам, родители или другие законные представители смогут потребовать расторжения трудового договора. Такое право также будут иметь государственные органы, ответственные за надзор и контроль за соблюдением трудового законодательства.

В то же время одного заявления о нежелании работать будет недостаточно. Требование должно быть обосновано и подтверждено соответствующими документами или заключениями. Если необходимые основания имеются, работодатель будет обязан прекратить трудовые отношения с несовершеннолетним.

Зачем в Украине меняют правила

Авторы законопроекта объясняют необходимость реформы тем, что значительная часть действующих норм, касающихся труда молодежи, формировалась в других социально-экономических условиях и уже не полностью соответствует современному рынку труда. Отдельной проблемой остается дефицит работников. Расширение возможностей для легальной занятости молодежи рассматривается как один из способов привлечь дополнительный трудовой ресурс.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине за год существенно выросли зарплаты по ряду профессий. Больше всего — у альпинистов: средняя зарплата по этой вакансии увеличилась на 80% и достигла 67,5 тыс. грн. Вместе с тем общий показатель средней зарплаты за этот период вырос на 16% до 30,5 тыс. грн.