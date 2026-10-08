Россия хочет "отключить" три АЭС в Украине и оставить Киев без света: раскрыт секретный план Кремля на зиму

Россия планирует отключить от энергосистемы три украинские АЭС — Ровенскую, Хмельницкую и Южно-Украинскую, а также пытается создать условия для сокращения электроснабжения Киева, Харькова и Одессы до 90 %. Под угрозой также находятся отопление, водоснабжение и канализация в крупных городах, что может привести к масштабному гуманитарному кризису зимой 2026–2027 годов.

Об этом говорится в расследовании журналистов "Схем" (Радио Свобода), которые получили от источников в Силах обороны Украины копию документа, вероятно подготовленного российской стороной. Он содержит анализ украинской энергосистемы, перечень потенциальных целей и оценки необходимого вооружения.

Россия хочет отключить три украинские АЭС

Одним из самых опасных сценариев, описанных в перехваченном документе, является попытка отключить от энергосистемы три атомные электростанции Украины. Речь идет о Ровенской, Хмельницкой и Южноукраинской АЭС. Запорожская атомная электростанция в этот перечень не входит, поскольку находится под российской оккупацией с марта 2022 года.

В документе, датированном августом 2026 года, атомная генерация рассматривается прежде всего как источник электроэнергии, который необходимо отключить от общей сети. Авторы справки анализируют возможность поражения электротехнической инфраструктуры, необходимой для передачи произведенной электроэнергии. В то же время в материале практически не рассматриваются потенциальные последствия таких атак для ядерной безопасности.

Важно, что отключение АЭС от энергосистемы не означает автоматического разрушения реакторов или самой станции. Однако повреждение инфраструктуры, по которой передается электроэнергия, может создать серьезные проблемы для энергоснабжения страны и дополнительные риски для безопасной работы атомных объектов.

Именно атомная генерация остается одним из ключевых источников электроэнергии в Украине, поэтому нарушение ее работы может повлиять на общий баланс энергосистемы. Однако пока нет подтверждений того, что Россия способна реализовать описанный сценарий или что соответствующее решение о нанесении ударов уже принято.

Киев хотят оставить практически без электроэнергии

Особое внимание авторы российской аналитической справки уделили Киеву. В документе подробно рассмотрены энергетическая инфраструктура столицы и возможные последствия нарушения электроснабжения. В частности , российские аналитики оценивали уязвимость сети, обеспечивающей электроэнергией различные районы города.

По информации "Схем", в документе речь идет о сценарии, при котором в результате повреждения критически важных элементов энергосистемы электроснабжение Киева, Харькова и Одессы может сократиться до 90%. Авторы расчетов рассматривали возможность почти полного отключения электроэнергии в крупных городах. В то же время приведенная цифра является оценкой потенциального эффекта атак, а не подтвержденным прогнозом реальных отключений.

Причем целью российских расчетов является не только прекращение подачи электроэнергии. В документе отдельно рассматриваются возможности нарушения водоснабжения, водоотведения и централизованного отопления. Таким образом, речь идет о сценарии комплексного гуманитарного кризиса, при котором жители крупных городов зимой могут одновременно столкнуться с отсутствием света, тепла и воды. Ситуация особенно опасна для многоэтажных жилых домов, где работа насосов, тепловых пунктов и другого коммунального оборудования зависит от стабильного электроснабжения.

В перечне 60 объектов: какие сферы оказались под угрозой

Перехваченный документ называется "Анализ энергогенерации и ЖКХ Украины". Он датирован августом 2026 года и содержит систематизированную информацию об украинской критической инфраструктуре.

Журналисты установили, что при подготовке материалов авторы использовали открытые источники, в частности официальные сайты украинских энергетических компаний, статистические ресурсы и общедоступные географические данные. В документе определены четыре основных направления, на которые направлены потенциальные атаки:

производство и поставка электроэнергии;

водоснабжение;

канализация и водоотведение;

централизованное теплоснабжение.

Всего в справке упоминаются 60 ключевых объектов критической инфраструктуры. Среди категорий потенциальных целей — атомные, тепловые и гидроэлектростанции, подстанции, котельные, насосные станции и другие коммунальные объекты.

Особое внимание уделено возможности нарушения импорта электроэнергии из Европейского Союза. Российские аналитики рассматривают сценарии, при которых Украина может лишиться части возможностей получать электроэнергию от европейских партнеров в периоды дефицита.

Помимо Киева, Харькова и Одессы, среди городов, энергетическую инфраструктуру которых анализировали авторы документа, названы Днепр, Запорожье, Николаев, Херсон, Полтава, Чернигов, Кривой Рог, Черкассы, Кропивницкий, Львов, Винница и Ивано-Франковск. Однако включение города в перечень не подтверждает подготовку конкретной атаки на него в ближайшее время.

Сотни дронов и десятки ракет

В перехваченной справке российские аналитики не ограничились перечнем объектов. Они также подготовили расчеты общего количества вооружения, которое, по их мнению, могло бы понадобиться для реализации описанного сценария. По данным "Схем", в документе фигурируют следующие общие объемы:

до 770 беспилотников различных типов, в частности "Молния", "Герань" и ракет-дронов "Дань-Т/Бандероль";

170 фугасных авиабомб с модулями планирования и коррекции;

75 баллистических ракет типов "Кинжал" и "Искандер-М".

По оценке собеседника журналистов из украинского военно-промышленного комплекса, такие документы могут использоваться для обоснования потребностей в производстве вооружения. Именно поэтому эксперты предостерегают от восприятия обнародованных расчетов как окончательного плана боевых действий.

Россия уже наносит удары по объектам, упомянутым в документе

Особое внимание журналисты обратили на совпадения между категориями объектов, описанных в российской справке, и фактическими ударами по украинской энергетике. В частности, во время массированной атаки в ночь на 30 сентября 2026 года Россия применила сотни ударных беспилотников и ракет. Значительная часть ударов была направлена на Киев и Киевскую область.

В результате атаки погибли пять мирных жителей, среди которых был ребенок. В нескольких регионах пришлось прибегнуть к аварийным отключениям электроэнергии. По результатам анализа "Схем", по меньшей мере три энергетических объекта, подвергшихся атакам той ночью, упоминались в перехваченном документе. Речь идет о двух столичных теплоэлектроцентралях и одной тепловой электростанции в Киевской области.

По данным Офиса генерального прокурора, с начала полномасштабного вторжения украинские правоохранители расследуют 3374 удара российских войск по 1177 энергетическим объектам. Кроме того, по оценкам профильных экспертов, в течение лета и сентября 2026 года российские войска ежемесячно наносили около 160 ударов по критической инфраструктуре только за пределами прифронтовых территорий.

Действительно ли Кремль подготовил секретный план уничтожения энергетики

Несмотря на подробность документа, журналисты и эксперты отмечают важные ограничения, касающиеся его происхождения и назначения. В частности, в копии, полученной "Схемами", отсутствует часть страниц, не указаны авторы и адресаты документа, а его метаданные были изменены.

Поэтому точно установить, кто именно готовил справку, кому её представляли и утвердило ли российское руководство изложенные в ней предложения, пока невозможно. Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко отметил, что подобные российские презентации появлялись как минимум с 2023 года.

По его словам, нынешний документ не демонстрирует принципиально новой стратегии. Россия уже несколько лет пытается разрушать украинскую критическую инфраструктуру и лишать крупные города электроэнергии и тепла. Эксперт пояснил, что подобная справка скорее демонстрирует концепцию возможных действий, чем содержит непосредственные приказы военным.

"Это не боевое распоряжение. Это документ, подготовленный для демонстрации концепции высоким российским чинам", — подчеркнул Харченко. Аналогичную оценку высказал представитель украинского военно-промышленного комплекса, который был ознакомлен с документом еще до обращения журналистов.

По его словам, справка может использоваться для планирования производства вооружения и определения необходимых ресурсов. В то же время конкретный боевой план должен содержать другие сведения, в частности сроки операций и порядок применения средств поражения.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, зарядные станции в Украине сейчас стоят примерно от 23–40 тыс. грн за базовые модели до 100 тыс. грн и более за оборудование мощностью от 3 кВт, при этом резкого роста цен пока не наблюдается. В то же время украинцы все чаще не оплачивают такую покупку сразу: если раньше 70% клиентов приобретали станции за собственные средства, то теперь около 70% оформляют их в кредит.