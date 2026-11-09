Платные дороги в Украине станут реальностью: когда и сколько придется платить водителям

До конца 2027 года Украина должна принять закон о запуске платных дорог, поскольку этого требуют евроинтеграционные обязательства, а основное внимание планируют уделить грузовикам и автобусам. Водителям легковых автомобилей потенциально могут установить тариф до 1,17 грн за километр, однако окончательные ставки, перечень платных трасс и дата начала взимания платы пока не определены.

Об этом заявил первый заместитель министра по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Украины Сергей Деркач. По его словам, возможность введения платного проезда является частью европейского законодательства, а Украина должна адаптировать собственные правила к соответствующим требованиям.

"Возможность запуска платных дорог – это обязательный критерий Европейского Союза, она является частью законодательства ЕС. И мы как страна обязаны установить юридические рамки и возможность запуска платных дорог", – пояснил Сергей Деркач.

Почему в Украине хотят ввести платные дороги

Одной из причин необходимости реформирования дорожной системы является значительная нагрузка на украинскую транспортную инфраструктуру. Особенно остро эта проблема касается грузовых перевозок, которые играют важную роль во внутренней торговле и международном сообщении.

По словам Деркача, одним из главных факторов разрушения дорожного покрытия остаются перегруженные грузовики. Транспортные средства, которые перевозят грузы с превышением допустимого веса, создают дополнительную нагрузку на дорожную инфраструктуру. Из-за этого покрытие быстрее изнашивается, а потребность в ремонте возникает чаще.

Отдельно чиновник обратил внимание на проблему недостоверного декларирования веса грузов. По его словам, перевозчики иногда используют документы с заниженными показателями массы транспортного средства или груза. "Наши дороги разрушаются именно из-за перегруженных грузовиков. И вот перегруженные грузовики очень часто везут с собой две накладные: одну с правильным весом, а одну с неправильным, уменьшенным весом", – отметил заместитель министра.

Введение платных дорог в таком контексте рассматривается как один из механизмов модернизации транспортной системы. В то же время сама плата за пользование автодорогами не заменяет контроля за соблюдением габаритно-весовых норм. Для эффективной работы дорожной системы необходимо также обеспечить надлежащий надзор за перевозчиками и техническим состоянием инфраструктуры.

В Министерстве восстановления параллельно работают над адаптацией украинского законодательства к европейским требованиям в сфере лицензирования перевозчиков, контроля за габаритно-весовыми параметрами транспортных средств и восстановления безопасной транспортной инфраструктуры.

Сколько могут стоить платные дороги в Украине

Вопрос тарифов на проезд по украинским платным дорогам остается одним из наиболее важных для водителей. Ранее профильные ведомства уже определяли предельные ставки, которые могут использоваться для расчета стоимости проезда. В частности, речь шла о таких максимальных тарифах:

легковые автомобили – до 1,17 грн за километр;

автобусы и грузовики массой от 3,5 до 12 тонн – до 2,30 грн за километр;

тяжелые грузовики – до 6,79 грн за километр.

В то же время эти цифры не стоит воспринимать как окончательные тарифы, которые начнут действовать после запуска платных дорог. Пока конкретные условия взимания платы, перечень трасс и окончательные ставки для водителей не определены. Еще в 2020 году Кабинет Министров Украины установил предельные ставки платы за пользование автомобильными дорогами. Тогда расчеты проводились в евро за 100 километров проезда.

Для легковых автомобилей максимальная ставка составляла 2,30 евро за 100 км. Для грузовиков с разрешенной максимальной массой от 3,5 до 12 тонн – до 4,50 евро за 100 км. Для транспортных средств массой более 12 тонн предельный тариф определялся на уровне 13,30 евро за 100 км.

Однако окончательная модель оплаты еще требует законодательного урегулирования. В частности, остается открытым вопрос, будут ли новые правила распространяться на частных водителей легковых автомобилей или основное финансовое бремя ляжет на коммерческий транспорт.

Важно также, что действующие законодательные положения предусматривают наличие бесплатного альтернативного маршрута для платной дороги. То есть водители не должны терять возможность добраться до пункта назначения, не оплачивая проезд.

Какую дорогу в Украине могут сделать первой платной

Одним из проектов, который уже обсуждают в контексте запуска платных автодорог, является дорога от Ковеля до пункта пропуска "Ягодин – Дорогуск" на украинско-польской границе. Трассу планируют реконструировать и расширить до четырех полос движения.

Маршрут имеет стратегическое значение для международных перевозок. Польша является одним из ключевых направлений украинской внешней торговли, а развитие дорожной инфраструктуры вблизи пунктов пропуска может способствовать улучшению логистики для бизнеса.

В Министерстве развития общин и территорий рассматривают дорогу Ковель – Ягодин как потенциальный пример для отработки модели платных трасс в Украине. Ее расположение вблизи железнодорожного и дорожного узлов, а также связь с польской транспортной инфраструктурой делают это направление перспективным для международного транспортного коридора.

В то же время точную дату запуска платного проезда по этой трассе не объявили. Сейчас речь идет о планах реконструкции и создании соответствующих условий для дальнейшего внедрения новой системы.

Станет ли платным проезд по всем дорогам Украины

Введение платных автодорог не означает, что украинцам придется платить за каждую поездку на автомобиле. Модель, которую планируют внедрять в рамках евроинтеграции, предусматривает возможность определения отдельных дорог или участков, на которых будет взиматься плата.

Закон о концессионных дорогах Украина приняла еще в 2018 году. Он создал правовые предпосылки для привлечения частных инвестиций в строительство и эксплуатацию автомобильных дорог. Однако полноценная система платного дорожного движения до сих пор не заработала.

До полномасштабного вторжения власти также рассматривали возможность введения платного проезда на нескольких автомобильных трассах. Тогда предполагалось, что плата будет зависеть от категории транспортного средства и его разрешенной максимальной массы.

В европейских странах используют разные механизмы оплаты. Для легковых автомобилей во многих государствах распространены электронные виньетки, дающие право пользоваться дорогами в течение определенного периода. Для грузовиков часто применяют системы, в которыхсумма зависит от фактически пройденного расстояния.

Например, в Польше для грузового транспорта функционирует система e-TOLL, а в Венгрии – HU-GO. Такие механизмы позволяют рассчитывать плату за использование дорожной инфраструктуры с учетом маршрута и характеристик транспортного средства.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, украинцы могут управлять автомобилем с просроченным водительским удостоверением, если оно было выдано впервые на два года, причем такая льгота будет действовать еще в течение года после прекращения или отмены военного положения. Однако документ считается недействительным и подлежит обмену, а водителям, которые за период его использования допустили три или более нарушения, придется повторно сдать теоретический и практический экзамены.