Под угрозой 18 млрд грн от ЕС: в Украине опять отложили важную реформу

Украина рискует недополучить 18 млрд грн экономической помощи от Евросоюза (ЕС) – из-за невыполненных обязательств по принятию Верховной Радой Антикоррупционной платформы на 2026-2030 годы. Этих средств хватило бы на возврат НДС экспортерам, который был заблокирован из-за бюджетного дефицита.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк ("Голос"). Он отметил, что парламентарии планировали рассмотреть Антикоррупционную стратегию 13 октября, но ее снова сняли с повестки дня.

"Сегодня сняли с повестки дня Антикоррупционную стратегию, на которую Европейский Союз с 1 октября выделял 365 млн евро. Давайте посчитаем это в гривнах. Это получается ровно 18 миллиардов гривен, которые вы задолжали бизнесу и не можете вернуть", – подчеркнул Железняк.

О чем идет речь

Речь идет о законопроекте №15230-д, который предусматривает определение приоритетов государственной антикоррупционной политики на следующие пять лет. Принятие антикоррупционной стратегии является обязательством Украины перед ЕС – сначала ее должны были согласовать до конца второго квартала 2026 года, а позже дедлайн перенесли на третий квартал. Несмотря на то, что крайний срок истек 30 сентября, необходимый законопроект народные депутаты так и не рассмотрели.

Из-за масштабного недофинансирования (в первую очередь – из-за невыполнения Украиной согласованных в меморандумах обязательств) правительство было вынуждено заблокировать возврат компаниям-экспортерам НДС на 18 млрд грн.

"Нежелание принять достаточно декларативный антикоррупционный документ привело к тому, что у бизнеса заблокировали оборотные средства на 18 миллиардов", – подчеркнул Железняк.

Какие еще антикоррупционные законы буксуют

Кроме того, на рассмотрение парламента не попали и 10 законопроектов антикоррупционного пакета. Некоторые из них играют критически важную роль для открытия Кластера 1 "Основы" о вступлении Украины в ЕС, в частности:

введение объективной процедуры отбора и увольнения генерального прокурора с участием международных экспертов в комиссии, в соответствии с европейскими стандартами;

с участием международных экспертов в комиссии, в соответствии с европейскими стандартами; предоставление Специализированной антикоррупционной прокуратуре полномочий самостоятельно возбуждать уголовные дела в отношении народных депутатов без согласования с генеральным прокурором;

без согласования с генеральным прокурором; прозрачный отбор директора Государственного бюро расследований с участием международных экспертов;

с участием международных экспертов; прозрачный конкурс на должность руководителя Национальной полиции.

Также OBOZ.UA сообщал, что Украина рискует недополучить почти 7 млрд грн макрофинансовой помощи от Европейского Союза. Причиной может стать невыполнение согласованных обязательств – в частности, реформирование Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС).