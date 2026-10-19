"Адские" санкции против РФ отложены на 60 дней: в США объяснили решение Трампа

Несмотря на то, что США временно освободили российский экспорт от "адских" санкций и пошлин в рамках "закона Грэма", окончательного решения по этому поводу президент США Дональд Трамп ещё не принял. Санкционная пауза продлится 60 дней — это время Белый дом использует для оценки экономических последствий.

Об этом сообщает Reuters. В посте на своей платформе Truth Social Трамп пояснил, что его действия направлены на то, чтобы избежать шагов, которые "бессмысленно оттолкнут Россию от стола переговоров".

"Думаю, президент хочет использовать эти 60 дней, чтобы проанализировать, как введение санкций и пошлин повлияет на глобальную и непосредственно американскую экономику", — заявил Рубио.

Он также выступил в защиту отдельного соглашения между США и Россией об увеличении поставок дизельного топлива на мировые рынки. Цель соглашения — снизить цены на топливо, которые стремительно выросли из-за войны с Ираном и перебоев в поставках энергоносителей.

"Это дизельное топливо все равно было бы продано так или иначе. Единственная разница — сколько от него получат Соединенные Штаты", — убеждает Рубио.

По его словам, соглашение о дизельном топливе и пауза в санкциях отражают сложность одновременного управления конфликтами на Ближнем Востоке и в Украине, которые пересекаются между собой и дестабилизируют мировые энергетические рынки.

Что предшествовало

16 октября Трамп подписал указ о временном неприменении ключевых санкций и пошлин в рамках так называемого "Закона Грема", который из-за своего широкого действия получил прозвище "адские санкции". Этот документ был подписан в прошлом месяце под давлением законодателей, которые требовали усилить давление на Москву из-за её войны против Украины.

Меры, которые должны были вступить в силу уже на этой неделе (то есть с 19 октября), предусматривают пошлины на российские товары и санкции против стран, закупающих российские энергоресурсы. Указ отложил их введение без указания точных сроков.

Пятничный указ Трампа вызвал острую критику со стороны президента Украины Владимира Зеленского, который предупредил, что такие действия лишь поощрят российского диктатора Владимира Путина и затянут войну.

Как уже сообщал OBOZ.UA, министр энергетики США Крис Райт назвал дизельное соглашение "пряником, чтобы попытаться прекратить войну, а не экономическим спасательным кругом" для РФ. Dsy утверждает, что Российской Федерации якобы придется прекратить полномасштабное вторжение в Украину, чтобы иметь достаточно нефтепродуктов для продажи.