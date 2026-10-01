Одна из ключевых реформ под угрозой: почему Украина может потерять 7 млрд евро

Что будет с гривной дальше....

Украина рискует недополучить почти 7 млрд грн макрофинансовой помощи от Европейского Союза. Причиной может стать невыполнение согласованных обязательств — в частности, реформирование Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС).

Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Центра противодействия коррупции (ЦПК) Виталий Шабунин. Он пояснил, что вместо правительственного законопроекта №16018-1 комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики поддержал депутатский аналог №16018.

Чем отличаются законопроекты

Оба документа регламентируют порядок формирования ВККС – ключевого органа, ответственного за отбор и аттестацию судей. Однако между ними существует существенное различие:

№16018-1 — предусматривает участие независимых международных экспертов с решающим голосом во время конкурсного отбора (получено заключение Венецианской комиссии);

участие независимых международных экспертов с решающим голосом во время конкурсного отбора (получено заключение Венецианской комиссии); №16018 — определяющая роль международных экспертов исключена.

Последствия для государства

Блокирование законодательства о евроинтеграции лишает бюджет ресурсов, которые напрямую влияют на обороноспособность страны.

"Депутатский законопроект прямо противоречит требованиям для получения средств от ЕС. А значит, Украина, скорее всего, не получит почти 7млрд грн. А значит, города не получат 25 тысяч перехватчиков шахидов, а фронт не получит 150 тысяч качественных FPV", – подчеркивает Шабунин.

Глава ЦПК подчеркнул, что даже если средства ЕС выделяются на покрытие социальных расходов бюджета, они высвобождают собственные внутренние доходы Украины для финансирования Вооруженных сил.

Бюджетный кризис в Украине

Сейчас перед Украиной стоит угроза самого масштабного бюджетного кризиса с начала полномасштабной войны. При отсутствии новых гарантий от союзников финансовая дыра Украины достигнет $78 млрд – она состоит из двух частей:

32,6 млрд долларов непокрытой гражданской помощи (из необходимых 52,6 млрд долларов партнеры пока гарантировали лишь 20 млрд долларов);

непокрытой гражданской помощи (из необходимых 52,6 млрд долларов партнеры пока гарантировали лишь 20 млрд долларов); 45 млрд долларов оборонных расходов.

Несмотря на то, что Евросоюз одобрил для Украины пакет финансирования в размере 90 млрд евро на 2026–2027 годы, транши блокируются из-за невыполнения Украиной условий программы.

Как уже сообщал OBOZ.UA, Украина также должна изменить правила налогообложения международных посылок, чтобы приблизиться к получению около 4 млрд евро международной финансовой поддержки. Речь идет о законопроекте №16051-1, который Верховная Рада 16 сентября приняла в первом чтении. Документ отменяет льготу по НДС для товаров, которые украинцы покупают на иностранных маркетплейсах, и вводит модель, при которой налог будут администрировать продавцы или электронные платформы.