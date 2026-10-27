Новый кредит Украине расколол ЕС: какие страны отказались давать деньги и чем это грозит

Правительства Венгрии, Чехии и Словакии отказываются участвовать в предоставлении финансовых гарантий под новый заем на 45 млрд евро, который Европейский Союз собирается выделить Украине в 2027 году. Если в ЕС не смогут убедить их выступить единым фронтом в поддержку Украины, для этих стран могут сделать исключение.

Об этом сообщает Die Welt. Такая позиция возмутила немецких политиков, поскольку указанные страны получают существенные дотации из Фонда сплочения.

"Этот абсурд в очередной раз демонстрирует, насколько оторванными от реальности являются некоторые страны в вопросе бюджета ЕС. Как кто-то может всерьез считать, что наши налогоплательщики готовы перечислить хотя бы на один евро больше из фондов сплочения тем, кто отказывается участвовать в противодействии крупнейшей угрозе безопасности для всех нас? В случае безбилетного проезда никакой сплоченности быть не может", – заявил высокопоставленный немецкий дипломат.

Фонды сплочения (Kohäsionsmittel) – это целевые дотации ЕС для выравнивания экономического и социального развития регионов

Структура нового пакета помощи

В целом дефицит внешнего финансирования Украины в 2027 году оценивается в 70 млрд евро. Партнеры предлагают разделить этот заем:

около 25 млрд евро должны обеспечить международные партнеры за пределами Евросоюза (в частности, Канада и Япония).

евро должны обеспечить международные партнеры за пределами Евросоюза (в частности, Канада и Япония). до 45 млрд евро составляет макрофинансовая доля стран Евросоюза в форме кредитного пакета.

Венгрия, Чехия и Словакия стремятся получить для себя исключение из предоставления гарантий, аналогичное тем, которые применялись при формировании предыдущего займа на 90 млрд евро на 2026-2027 годы. Хотя механизм предусматривает потенциальное погашение долга за счет доходов от замороженных российских суверенных активов, страны ЕС до сих пор окончательно не согласовали этот инструмент.

Блокирование этого вопроса тремя странами уже осложнило более широкий переговорный процесс по формированию будущего общего бюджета ЕС.

Как уже сообщал OBOZ.UA, на прошлой неделе аналогичное заявление сделал премьер-министр Болгарии Румен Радев. Он отметил, что его страна присоединится к тем, кто отказывается от финансового участия в новом пакете поддержки Украины, поскольку война истощила экономику его страны и создала социальную напряженность.