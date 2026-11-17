Независимость НБУ, гарантированная законом, критически важна для стабильности Украины: заявление МВФ

Независимость Национального банка Украины (НБУ), гарантированная законом, остается одним из главных условий макрофинансовой стабильности страны. На этом подчеркнули представители Международного валютного фонда (МВФ) после переговоров с украинскими властями о следующих пересмотрах программы финансирования.

Об этом говорится в официальном заявлении руководителя миссии МВФ в Украине Гевина Грея, опубликованном 16 ноября. Грей, в частности, отметил, что Нацбанк должен и далее проводить независимую монетарную политику, направленную на сдерживание инфляции и стабилизацию инфляционных ожиданий.

"Независимость НБУ с гарантиями, закрепленными законом, остается критически важной опорой для поддержания макрофинансовой стабильности", – подчеркнул представитель фонда.

По словам Грея, новые инфляционные риски возникают из-за внутренних и внешних шоков предложения. Поэтому Нацбанк должен продолжать придерживаться выбранной монетарной политики.

МВФ также считает, что гибкий валютный курс следует сохранить: он помогает смягчать экономические потрясения и защищать международные резервы Украины. Фонд предупреждает: из-за усиления ценового давления и ожидаемого продолжения войны НБУ будет сложнее достичь целевого показателя инфляции в 5%.

При этом МВФ оценивает уровень ликвидности, капитала и прибыльности банков как достаточный. В то же время из-за российских атак на предприятия, логистическую и экспортную инфраструктуру риски возрастают. Чтобы не допустить накопления долгов и ухудшения качества банковских кредитов, важно своевременно финансировать действующие государственные программы поддержки бизнеса.

МВФ пересмотрел прогноз для экономики Украины

По оценкам Фонда, экономическая ситуация ухудшилась из-за усиления российских атак, в частности на энергетическую и другую гражданскую инфраструктуру. Прогноз также предусматривает, что война будет продолжаться в течение 2027 года. Теперь МВФ прогнозирует, что украинский ВВП сократится на 0,5% в 2026 году и на 1% в 2027-м. Фонд оценивает риски для экономики как преимущественно негативные.

Отдельной проблемой остается нехватка внешнего финансирования. По оценкам представителей МВФ, в 2027 году Украине будет не хватать $32-34 млрд, а в 2028-м – еще $17 млрд. Украинские власти и специалисты Фонда работают с международными партнерами, чтобы получить необходимые финансовые гарантии.

В таких условиях МВФ призывает осторожно формировать бюджет на 2027 год. В частности, власти должны контролировать государственные расходы, не допускать превышения запланированных затрат и искать дополнительные источники доходов.

Среди главных приоритетов Фонд называет сокращение теневой экономики и реформу упрощенной системы налогообложения. Представители МВФ считают, что это увеличит бюджетные поступления и поможет создать более равные условия для бизнеса.

Как сообщал OBOZ.UA, также страны G7 подчеркнули критическую важность сохранения независимости НБУ. Также "Группа семи" приняла к сведению позицию НБУ относительно законопроекта об обращении виртуальных активов.

Кроме того, ранее глава НБУ Андрей Пышный заявил, что не подавал заявления об отставке и продолжает исполнять свои обязанности. Он также подчеркнул, что не намерен покидать должность под политическим давлением. Заявление прозвучало на фоне сообщений о якобы ожидаемом рассмотрении депутатами Верховной Рады вопроса о его увольнении.