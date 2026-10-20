Time to read1 мин
345

"Не отмена санкций, а легализация": у Трампа придумали, как разрешить работать части танкеров теневого флота РФ и Ирана

София Закревская

Танкер, перевозящий нефть. И...

Развернуть

Администрация президента США Дональда Трампа дает разрешение на продажу нефтяных танкеров, на которые наложены санкции, с целью предоставить этим судам возможность легально перевозить нефть. Министр энергетики Соединенных Штатов Крис Райт назвал этот процесс легализацией, опровергнув отмену санкций.

Об этом Райт заявил в понедельник, 19 октября, на мероприятии Citadel Securities в Нью-Йорке. Его цитирует Bloomberg.

По словам министра, администрация Трампа проводит процедуру утверждения с целью придоставления судам легального статуса. Он отверг мнение о том, что США просто отменяют санкции в отношении танкеров, которые перевозили нефть из таких стран, как Россия или Иран.

"Мы превращаем "теневые" танкеры в легальные. Никакой отмены санкций нет", – сказал Райт.

Он объяснил, что американское правительство сотрудничает с инвесторами, которые покупают выведенные из эксплуатации танкеры, находящиеся под санкциями, восстанавливают их и используют для перевозки нефти, не подпадающей под санкции.

"Мы переведем часть судов из того, что я называю "флотом плохих парней", во "флот хороших парней". Они больше не будут перевозить нефть, подпадающую под санкции", – заявил министр энергетики.

По оценкам Райта, в мировом теневом флоте танкеров, на которые наложены санкции, насчитывается около 1600 судов. Он отметил, что усилия администрации Трампа, направленные на легализацию этих танкеров, могут в итоге пополнить законный флот десятками или даже сотнями судов.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее медиа писали о том, что администрация президента США Дональда Трампа ведет переговоры об ослаблении ограничений в отношении танкеров теневого флота, которые перевозили нефтепродукты из России, Ирана и Венесуэлы.

По словам американского чиновника, главная цель этого шага – снизить мировые ставки фрахта, которые взлетели до рекордных высот. Кроме того, таким шагом Вашингтон хочет сделать американскую сырую нефть более доступной для покупателей.

Похожие темы
Санкции против ИранаСанкции против Россиикораблитеневой флот РФСШАРоссияИраннефть
0