Не только в больницах: кому в Украине предлагают повысить зарплаты до 40 тыс. грн

С 1 января 2027 года базовый оклад от 40 000 грн предлагают установить для врачей не только в больницах и поликлиниках, но и в школах, спортивных учреждениях и учреждениях соцзащиты. Для медсестер и фельдшеров предлагают минимальный оклад в 27 000 грн.

Такие суммы указаны в петиции № 10948 на сайте Кабинета министров Украины. Предложение уже набрало необходимые 25 тысяч подписей. Теперь его должен рассмотреть Кабмин, однако новые суммы еще не утверждены.

По словам автора петиции, постановление Кабмина № 28 устанавливает минимальную оплату на уровне 20 000 грн для врачей и 13 500 грн для медсестер. Однако формально оно не распространяется на медиков учреждений образования, спорта и социальной защиты. Их должностные оклады до сих пор определяют постановлением Кабмина № 1298 от 30 августа 2002 года.

Поэтому Кабмину предлагают изменить постановление № 28, чтобы государственные гарантии распространялись на медперсонал бюджетных и коммунальных учреждений образования, физической культуры и спорта и социальной защиты. Также предлагается ввести ответственность для руководителей, которые будут сокращать ставки, чтобы формально выполнить новый минимум.

"Руководители учреждений не должны обеспечивать гарантированный минимум за счет сокращения ставок или перевода на неполную занятость. Такие действия должны быть основанием для увольнения руководителя", – написала автор петиции.

Какие зарплаты предлагают медикам в 2027 году

Минимальные базовые оклады предлагают установить на уровне:

от 40 000 грн для врачей;

от 27 000 грн для медсестер и фельдшеров;

от 14 000 грн для младшего медицинского персонала.

Надбавки за работу в зонах боевых действий, ночные дежурства и совместительство должны начислять отдельно.

В то же время в проекте государственного бюджета на 2027 год правительство заложило другой уровень гарантированного минимума:

30 000 грн для врачей;

20 000 грн для медицинских сестер и братьев.

На здравоохранение в проекте предусмотрено 292,5 млрд грн, в частности 225 млрд грн на Программу медицинских гарантий – на 33,5 млрд грн больше, чем в 2026 году. Также министр здравоохранения Виктор Ляшко отмечал, что Минздрав прорабатывает изменения в постановление, которое определяет минимальную оплату труда медиков.

Что правительство отвечало на предыдущую петицию

В августе 2026 года необходимое количество подписей собрала другая петиция об оплате труда медиков. В ней предлагали установить минимальную зарплату для среднего медперсонала на уровне 25 000 грн, а для врачей – не менее 40 000 грн после вычета налогов.

В ответ премьер-министр Украины Сергей Корецкий заявил, что Министерство здравоохранения и Национальная служба здоровья Украины прорабатывают финансирование повышения зарплат. По его словам, Минздрав определил повышение оплаты труда медиков одним из приоритетов Программы медицинских гарантий в бюджетном запросе на 2027 год.

Как сообщал OBOZ.UA, в 2027 году украинским предприятиям, имеющим статус критически важных, придется повысить зарплаты работникам для сохранения возможности бронирования от мобилизации. В случае роста минимальной зарплаты уровень оплаты труда достигнет 28 638 грн (или 23 865 грн для предприятий, работающих на территориях боевых действий) в месяц.