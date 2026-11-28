Названа реальная черта бедности в Украине: сколько денег нужно в месяц

В Украине в октябре 2026 года фактический прожиточный минимум составлял 9 051,69 грн в месяц в среднем на одного человека, а с учетом обязательных платежей – 10 680,36 грн. Для трудоспособного украинца базовые расходы оценили в 9 515,74 грн. Чтобы покрыть их после уплаты обязательных платежей, минимальная зарплата должна составлять 12 358,10 грн в месяц.

При этом на данный момент минимальная зарплата составляет 8 647 грн. Об этом свидетельствуют расчеты Министерства социальной политики, которые OBOZ.UA получило в ответ на информационный запрос.

Сколько нужно ребенку, взрослому и пенсионеру

По расчетам Минсоцполитики, фактический прожиточный минимум в месяц составлял:

для детей до 6 лет – 7 982,82 грн;

для детей от 6 до 18 лет – 10 224,98 грн;

для трудоспособных лиц – 9 515,74 грн, или 12 358,10 грн с учетом обязательных платежей;

для лиц, утративших трудоспособность, – 7 566,63 грн.

Самая крупная статья расходов во всех группах – питание. Для ребенка от 6 до 18 лет базовый набор продуктов стоил 6 297,13 грн в месяц, или почти 62% всей суммы. Для трудоспособного человека на еду приходилось 4 715,92 грн, а для человека, утратившего трудоспособность, – 3 805,70 грн. В обоих случаях это около половины базовых расходов.

По этим расчетам, семье из двух трудоспособных взрослых и одного ребенка в возрасте от 6 до 18 лет на базовые потребности нужно около 29,3 тыс. грн в месяц. С учетом обязательных платежей совокупный доход семьи должен составлять около 34,9 тыс. грн.

Сколько заложили в госбюджете

Госбюджет на 2026 год устанавливает прожиточный минимум в среднем на одного человека на уровне 3 209 грн. В ценах октября базовый набор стоил в 2,8 раза дороже. Для людей, потерявших трудоспособность, в бюджете заложено 2 595 грн – на 4 971,63 грн меньше, чем стоили их базовые потребности по расчету Минсоцполитики.

Питание составляет наибольшу... Развернуть

Минимальная зарплата в 2026 году составляет 8 647 грн до уплаты налогов. Это на 3 711,10 грн меньше суммы, которую, согласно октябрьским расчетам министерства, должен зарабатывать трудоспособный человек, чтобы покрыть базовые расходы и обязательные платежи.

Что такое фактический прожиточный минимум

Фактический прожиточный минимум – это расчетная стоимость минимального набора продуктов, товаров и услуг, необходимых человеку на месяц. Минсоцполитики ежемесячно пересчитывает эту сумму по статистическим данным о потребительских ценах – в среднем на одного человека и отдельно для детей разного возраста, трудоспособных людей и тех, кто утратил трудоспособность.

По фактическому прожиточному минимуму можно отслеживать, как меняется стоимость базовых потребностей. Для определения размера отдельных социальных выплат применяют прожиточный минимум, установленный законом о госбюджете.

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