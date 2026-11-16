Самая богатая россиянка попала под новые санкции ЕС: кого еще наказали и какие компании оказались под ударом

ЕС (Европейский Союз) ввел санкции против 113 физических и юридических лиц, среди которых около 40 российских банков, нефтеперерабатывающие заводы, платежный сервис "ЮMoney", основательница Wildberries Татьяна Ким и компании, связанные с перевозкой российской нефти. Для подсанкционных лиц предусмотрена заморозка активов и запрет на предоставление средств, а физическим лицам также запрещен въезд в ЕС.

Решение приняли 16 ноября 2026 года в ответ на продолжающиеся российские атаки на Украину, в частности на гражданскую и критическую инфраструктуру. В Совете ЕС подчеркивают, что новые ограничения должны лишить Кремль части финансовых ресурсов, которые используются для поддержки военной машины.

Кого Евросоюз добавил в санкционный список

Всего под новые ограничения попали 113 лиц и компаний. Из них 12 – физические лица, еще 101 – юридические лица. Санкции направлены прежде всего на те сферы российской экономики, которые обеспечивают значительные финансовые поступления государству и помогают поддерживать экспорт энергоресурсов.

В список вошли представители банковского сектора, нефтяной и газовой промышленности, электронной коммерции, а также компании из других стран, участвующие в закупке, продаже и транспортировке российской нефти.

Особое внимание ЕС уделил так называемому "теневому флоту" России – сети судов и связанных с ними компаний, которые используют для перевозки нефти в обход международных ограничений. В санкционный список внесли не только российские структуры, но и предприятия, зарегистрированные в Объединенных Арабских Эмиратах, Китае, на Сейшельских Островах и в других юрисдикциях.

Под санкции попали десятки российских банков и платежный сервис

Одним из главных направлений нового пакета санкций стал финансовый сектор России. В список включили около 40 российских банков и финансовых учреждений, которые, по оценке Евросоюза, играют важную роль в обеспечении государственных доходов и финансировании российской экономики.

Постепенное расширение ограничений против банков должно затруднить проведение финансовых операций, через которые российские власти получают средства и направляют их на военные нужды. Речь также идет об ограничении возможностей финансовых учреждений поддерживать деятельность компаний, связанных с подпавшими под санкции секторами.

Помимо банков, ЕС ввел ограничения против платежного сервиса "ЮMoney". Эти меры должны дополнительно сузить возможности проведения платежей и финансовых расчетов внутри России и за ее пределами.

Отдельным направлением ограничений стала российская электронная коммерция. В санкционный список внесли Татьяну Ким – основательницу и владелицу маркетплейса Wildberries, одного из крупнейших игроков российского онлайн-ритейла. Также под ограничения попало лицо, контролирующее мажоритарную долю в другой крупной российской компании электронной коммерции – Ozon.

Под ограничения попали российские нефтеперерабатывающие заводы

Еще одна важная часть пакета санкций касается предприятий нефтегазового и энергетического секторов. Евросоюз включил в список компании, которые управляют российскими нефтеперерабатывающими заводами, занимаются разведкой и добычей углеводородов, а также обслуживают инфраструктуру для экспорта энергоресурсов.

Среди предприятий, упомянутых в санкционном списке, – татарстанский НПЗ "ТАИФ-НК", башкортостанский "Газпром нефтехим Салават" и краснодарский "Славянск ЭКО". Ограничения также затронули нефтеперерабатывающие предприятия в Москве, Омске, Хабаровске, Орске и Саратове, а также заводы в поселках Ильский и Новошахтинский. Санкции распространились и на отдельных руководителей и менеджеров компаний, связанных с нефтеперерабатывающей отраслью.

Кроме того, в список внесли предприятия, занимающиеся добычей углеводородов, и оператора нефтяного терминала в Санкт-Петербурге. По замыслу ЕС, ограничения должны осложнить деятельность компаний, обеспечивающих добычу, переработку и дальнейшие поставки российской нефти.

Новые санкции против "теневого флота"

Особое место в новом пакете занимают структуры, связанные с российским "теневым флотом". Речь идет о судах, владельцах, операторах и посредниках, которые помогают перевозить российскую нефть и нефтепродукты, в частности в обход международных ограничений.

Евросоюз включил в санкционный список ряд компаний из Объединенных Арабских Эмиратов, Китая, Сейшельских Островов и Омана. По оценке Совета ЕС, эти структуры закупают российскую сырую нефть или участвуют в ее транспортировке и торговле. Среди компаний, против которых ввели ограничения, названы:

Lidoil DMCC;

Spikoil DMCC;

Tongoil DMCC;

Lead Capital LLC;

Lynx Ship Management FZCO;

Serpentine Marine SPC;

Stalwart Shipmanagement FZCO;

Grace Shipmanagement FZCO;

Greenlight Shipmanagement FZCO;

Cariba Carriers Ltd.;

Nitara Carriers Ltd.;

Legacy Marine.

В санкционный список также внесли North Fleet Ltd. Компания владеет судами, которые используют для перевозки российской нефти. В частности, в документе упоминается практика перевалки нефти с одного танкера на другой в открытом море – один из механизмов, который может затруднять отслеживание происхождения груза. Под ограничения попала и Prospect International Shipping Limited – акционер Citrine Marine SPC, которой принадлежат танкеры.

Санкции против нефтетрейдеров и компаний-посредников

Европейский Союз также усилил давление на предприятия, занимающиеся закупкой и торговлей российскими нефтяными ресурсами. Среди них – компании, зарегистрированные в Объединенных Арабских Эмиратах и Гонконге. В частности, в список внесли Amur Investments Limited, Barrelion Trading FZCO и Imperium Trading FZE из ОАЭ, а также гонконгскую Guron Trading Limited.

Отдельно санкции ввели против Linglong Trading Group FZE и Trade X Middle East FZCO. По данным Евросоюза, Linglong Trading Group в 2025 году обеспечила почти две трети экспорта сырой нефти из ОАЭ. Компания связана с азербайджанскими трейдерами Этбаром Эйюбом и Тахиром Гараевым.

Trade X Middle East, по оценке Совета ЕС, занимается оптовой торговлей, экспортом и импортом нефти и нефтепродуктов российского происхождения. Также под санкции попала российская страховая компания JSC Balance Insurance. В документах ЕС указано, что она страховала танкер Garuda, который перевозил российскую нефть.

Кто из физических лиц оказался под санкциями

Помимо компаний, Евросоюз ввел персональные ограничения против отдельных предпринимателей, связанных с судоходным и нефтяным бизнесом. В санкционном документе упоминаются Игорь Конфино, Данило Мосин и Сергей Гриб.

По обоснованию ЕС, Игорь Конфино и Данило Мосин руководят компаниями White Agate Marine SPC, Serpentine Marine SPC и Citrine Marine SPC. Структуры зарегистрированы как владельцы нескольких судов, перевозящих российскую нефть и нефтепродукты. Сергей Гриб, согласно документу, владеет российскими компаниями Omega Energy и Legacy Marine. Первая работает в сфере торговли нефтепродуктами, вторая занимается управлением судами.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, страна-агрессор Россия за время полномасштабного вторжения в Украину получила по меньшей мере 110 000 швейцарских патронов, несмотря на санкции с 2014 года, в частности на поставки швейцарских боеприпасов в РФ. Патроны поступали через Словению и Киргизстан.