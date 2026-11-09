На кону $1,67 млрд: "ревизоры" из МВФ начали оценку Украины

В понедельник, 9 ноября, стартовала работа миссии Международного валютного фонда (МВФ), которая сосредоточится на объединенном втором и третьем пересмотрах программы расширенного финансирования EFF. От результатов работы "ревизоров" зависит, привлечет ли Украина $1,67 млрд.

Об этом сообщили в Национальном банке Украины, специалисты которого участвуют в переговорах. Отмечается, что работа миссии проходит в смешанном формате: украинская и международная делегации проводят переговоры во Львове и Варшаве.

В чем заключается работа миссии

Миссия МВФ во главе с Гэвином Греем планирует провести серию встреч в Украине, чтобы оценить успехи в выполнении предыдущих договоренностей, итоги внедренных мер, а также определить дальнейшие ориентиры в финансовой и экономической политике страны. Ключевыми темами станут:

обеспечение макрофинансовой стабильности ;

; укрепление устойчивости финансового сектора;

соблюдение определенных структурных ориентиров.

По словам постоянного представителя МВФ в Украине Пришилы Тофано, основное внимание во время переговоров уделят целям макроэкономической и фискальной политики украинских властей, а также ключевым структурным реформам. Именно результаты этих обсуждений будут иметь значение для дальнейшего пересмотра программы сотрудничества Украины с Международным валютным фондом.

Ранее премьер-министр Украины Сергей Корецкий заявил, что команды Минфина и НБУ будут вместе работать с миссией над такими вопросами, как фискальная политика, финансовый сектор, детенизация экономики, бюджет на 2027 год и привлечение международного финансирования в 2027-2028 годах.

Что предшествовало

По результатам первого пересмотра программы Фонд в июле перечислил Украине около $690 млн.

А в октябре МВФ обозначил условия дальнейшего финансирования Украины. Чтобы получить следующие транши, Киев должен продолжить реформы в сферах мобилизации доходов и государственного управления, а также обеспечить гарантии финансовой поддержки от своих партнеров. Именно поэтому второй и третий пересмотры программы EFF были объединены.

Что такое EFF: как Украина получает деньги от МВФ

Программа Механизма расширенного финансирования (EFF) была утверждена в конце февраля 2026 года. Она предусматривает финансирование в объеме $8,1 млрд долларов и построена по модели регулярных пересмотров: каждый этап выполнения обязательств определяет, получит ли страна следующий транш.

Участие в программе сопровождается продолжением структурных реформ, направленных на поддержку макрофинансовой стабильности, усиление институциональной способности государства и продвижение евроинтеграционного курса Украины. Все выплаты жестко привязаны к выполнению условий, прописанных в меморандуме с МВФ.

Общая сумма помощи разбита на отдельные транши, каждый из которых зависит от результатов проверок МВФ, оценивающих выполнение договоренностей и прогресс в реформах.

Также OBOZ.UA сообщал, что МВФ предлагает Украине в течение трех лет постепенно отменить ПСО, из-за чего по одному из сценариев электроэнергия может подорожать до 9,7 грн за кВт·ч, а газ – до 22 грн за кубометр. Однако это лишь рекомендации и расчеты фонда, а не принятое решение о немедленном повышении тарифов, также предусмотрена адресная помощь тем, кому будет сложно оплачивать коммунальные услуги.