Блог | На 6 лет за банковскую карту, или Победная поступь безнала, мошенничества и спама

Что стоит знать о банковских переводах.

Как сообщил НБУ, за 9 месяцев 2026 года украинцы провели более 7,5 млрд операций с платежными картами,

а их сумма составила почти 6 трлн грн.

Так вот, из этого количества свыше 7,2 млрд операций были безналичными -

на общую сумму более 4 трлн грн.

Если сравнивать с тем, что было в прошлом году за такой же период, то количество этих платежей выросло на 7,5%, а их сумма – на 16,6%.

При этом за три квартала текущего года:

количество активных POS-терминалов в торговой и сервисной сетях выросло на 5,2%, то есть до 587,8 тыс.;

количество торговых точек и пунктов предоставления услуг, принимающих платежные карты, – на 18,4%, то есть до 727,2 тысяч;

количество самих платежных карт – на 3,9%, то есть до 154,5 млн.

В этом, безусловно, сыграли свою роль разнообразные льготы и кешбэки,

а с другой стороны – постоянно возрастающее неудобство наличных расчетов (как специально это делают!),

особенно металлическими деньгами,

Однажды даже слышал:

"Кто придумал эти ДВЕ ГРИВНИ, которые сзади не отличаются от ОДНОЙ, – расстрелял бы"!

Ну – это влияние войны…

И одновременно – путь к безналичным расчетам.

Когда, понятно, та же война им не мешает.

Касательно же этого высказывания – не соглашусь не столько с "расстрелял бы", сколько с терминологией,

ибо почти не отличаются на монетах уважаемые Владимир и Ярослав, но они расположены там вовсе не "сзади":

это (гербы либо лица) – как раз лицевая/главная сторона (по-научному – аверс),

а вот где единица или двойка (номинал) – это и есть "сзади", то есть обратная сторона (реверс),

как бы это ни являлось для многих странным.

В любом случае – да здравствует безнал!

Впрочем, больше банковских карт – увеличиваются и карточные злоупотребления,

потому президент недавно и подписал закон, дополняющий Уголовный кодекс новой статьей 201-1,

которая устанавливает наказание не только для организаторов финансовых махинаций, но и для граждан, которые им помогают,

то есть "дропов" – тех, кто за деньги отдает посторонним лицам свои собственные платежные карты, а также соответствующие реквизиты-пароли.

Уголовная ответственность наступает при этом только в том случае, когда такое совершается сознательно для финансового мошенничества или других преступлений.

Так что – преступления и наказания:

передача собственной карты или доступа к счету для незаконных операций – штраф от 5 100 до 17 000 грн;

получение, покупка, хранение или сбыт чужих карт для мошенничества – штраф от 51 000 до 85 000 грн, ограничение свободы до трех лет или заключение сроком от 2 до 4 лет;

повторное преступление или действия в составе организованной группы – штраф от 85 000 до 170 000 грн или лишение свободы на срок от 4 до 6 лет.

(Для освобождения от ответственности нарушитель должен сам обратиться к правоохранителям, сознаться и помочь разоблачить преступников.)

Считаю шаг государства совершенно правильным:

не будет пособников – не будет и преступлений.

Таким образом, 6 лет тюрьмы за участие своей картой в организованной группе – это "самое то".

Ведь из-за таких постоянно страдают и добросовестные владельцы карт, которых шмонают все более жесткими мониторингами!

Еще проблема – "задрал" регулярный банковский спам.

Это вовсе не такая мелочь, как кажется:

ибо неизвестно, сообщение важное, либо это очередная самореклама или "Как мы Вам нравимся?" -

вот и приходится вводить пароль, чтобы прочитать очередное дерьмо -

как правило, пропаганду, между прочим, тех самых безналичных расчетов,

а на телефоне в это время любимый мобильный оператор уже собственным спамом мешает просмотреть рекламу от любимого банка.

И не надо делать вид, будто государство тут ни при чем, -

у него достаточно рычагов, чтобы со спамом бороться

(можно даже гуманно: не 6 лет давать, а 4-5),

а кроме того, стоило мне было в свое время зарегистрироваться частным предпринимателем (пенсии, чтобы жить, не хватает), как в тот же день позвонили/поэсэмэсили

[привет разрекламированной защите персональных данных!]

пяток банков,

конкурирующий мобильный оператор

и даже потенциальный бухконсультант…