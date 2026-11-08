"Молдова больше не покупает российский газ": Санду заявила об энергонезависимости от России

Отныне Молдова полностью энергетически независима от Российской Федерации. Это стало возможным благодаря запуску линии электропередачи Вулканешты – Кишинев, соединившей страну с Румынией и европейской энергосистемой.

Такое заявление в соцсети Х в воскресенье, 8 ноября, сделала президент Молдовы Майя Санду. По ее словам, это событие является важным шагом к энергетической независимости государства.

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"Десятилетиями Москва использовала энергетику для шантажа. Этому положен конец: Молдова не покупает российский газ, а впереди – строительство еще двух линий электропередачи в Румынию", – написала она.

Что известно

– Новую ЛЭП уже называют линией энергетической независимости. Ее главное преимущество заключается в том, что электроэнергию из Румынии и с европейского рынка можно будет передавать напрямую в Кишинев, минуя Молдавскую ГРЭС, расположенную в Приднестровье. Это уже вторая линия электропередачи, соединяющая Молдову с Румынией, после маршрута Бельцы – Сучава.

– Общая длина нового энергетического объекта составляет 157 км. ЛЭП проходит через 35 населенных пунктов в восьми районах страны и соединяет электростанцию в Вулканештах с подстанцией в Кишиневе. Ее пропускная способность достигает 630 МВА – это более половины потребностей Молдовы в электроэнергии в период пиковой нагрузки.

– Строительство началось в апреле 2024 года в рамках проекта развития национальной энергосистемы при финансовой поддержке Всемирного банка. Общая стоимость проекта составляет 61 млн евро, из которых около 27 млн евро направили непосредственно на строительство этой линии.

– Изначально ее планировали запустить еще в декабре 2024 года, однако сроки ввода в эксплуатацию неоднократно переносили.