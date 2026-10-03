Министр финансов объяснил, сколько денег требуется Украине: проблема остается

Министр финансов Сергей Марченко пояснил, что Украина может получить 29,5 млрд долларов от партнеров, если выполнит свои обязательства. Однако даже после этого останется не покрытая потребность на оборону.

Об этом говорится в разъяснении министра финансов на его странице в Facebook. До конца года Украине необходимо получить финансирование на невоенные нужды бюджета в размере 29,5 млрд долларов. "И мы их получим, если выполним все согласованные обязательства с нашей стороны. Выполним совместно Парламент и Правительство. Законы и постановления. Финансового разрыва не будет, если мы в полной мере выполним свою домашнюю работу в отношении наших обязательств", — пояснил он.

Отдельно есть гарантированные средства от ЕС в рамках USL на нужды обороны (закупки оружия и дронов). Они являются безусловными. То есть, мы их точно получим. Сегодня доступными для использования до конца 2026 года остаются 17 млрд евро. "Что касается этих средств, мы договорились с Еврокомиссией ускорить работу над максимально быстрым согласованием запросов, которые подает Украина", — пояснил Марченко.

Министр финансов объяснил, с... Источник: Facebook Сергея Марченко Развернуть

Кроме того, в августе 2026 года Минобороны заявили о дополнительных оборонных потребностях в размере 27 млрд долларов. "На этой неделе вместе с представителями Минобороны и Еврокомиссии мы проводили встречи в Брюсселе, где обсудили возможные пути покрытия этой потребности. Мы разработали план и изложили наше видение, но это не означает, что этой проблемы нет", — пояснил Марченко.

За счёт внутренних ресурсов Украина покроет более 7 млрд долларов из этой потребности. Это экономия и перераспределение расходов. Ещё около 12 млрд долларов – найдут "совместными усилиями".

"Остальные средства представляют собой критическую потребность, и мы работаем совместно с Министерством обороны над определением источника покрытия. Еврокомиссия не сможет их покрыть из-за отсутствия у них соответствующих инструментов в этом году. В круглосуточном режиме продолжаем работать с партнерами для обеспечения всех потребностей украинского бюджета. Будем информировать о прогрессе", — пояснил он.

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