Курс доллара достигнет рекордной отметки: озвучена новая стоимость

Национальный банк Украины опубликовал официальный курс на 26 октября, зафиксировав очередной антирекорд для национальной валюты. Гривня по отношению к доллару США подешевела на 15 копеек – до 45,2021 грн/$1, превысив предыдущий максимум, установленный 14 октября (45,0802 грн/$1).

Об этом говорится в данных НБУ. Падение продемонстрировала гривня и по отношению к евро: официальный курс ослаб на 14 копеек и остановился на отметке 50,5766 грн/EUR.

Как изменился курс. Источник: НБУ

Тенденция к девальвации усилилась: с начала 2026 года украинская валюта потеряла по отношению к доллару уже 6,7%, что существенно превышает показатель за весь прошлый год (0,8%). На межбанковском рынке по состоянию на 15:00 23 октября котировки достигали 45,38 грн/$1 при покупке и 45,42 грн/$1 при продаже, а справочное значение НБУ за этот день установило рекорд на уровне 45,1604 грн/$1.

Прогноз курса доллара до конца недели

В целом же, рассказал OBOZ.UA директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Тарас Лесовой, в украинских банках и обменниках ожидается заметное изменение курса наличного доллара. По прогнозу, до 25 октября стоимость валюты в них будет находиться в пределах 44,8-45,5 грн. Таким образом, до конца недели:

в банках ожидается снижение курса и при покупке, и при продаже;

в обменниках – снижение при покупке и рост при продаже.

При этом подчеркивается, что в целом на наличном рынке разница между курсами покупки и продажи останется в прежних пределах. В частности:

до 0,5–0,6 грн в банках;

до 0,6–1 грн в обменных пунктах.

При этом подчеркивается, что в целом на наличном рынке разница между курсами покупки и продажи останется в прежних пределах. В частности:

до 0,5-0,6 грн в банках;

до 0,6-1 грн в обменниках.

Как сообщал OBOZ.UA, при этом год выпуска долларов не может стать поводом для отказа принимать их в банках и обменных пунктах. Наоборот, они должны принимать банкноты всех годов выпуска, начиная с 1914-го – в том числе 1996-го, 2013-го и т. д. Однако есть условие: дизайн и элементы защиты таких купюр должны полностью соответствовать требованиям Федеральной резервной системы США (ФРС, аналог центробанка).