Курс доллара изменится еще до конца года: украинцам рассказали, чего ожидать

После скачка наличного доллара до 47,05 грн, Национальный банк Украины (НБУ) увеличил продажу валюты, благодаря чему курс в некоторых обменниках опустился до 46,10 грн, а в банках – до 45,95 грн. До конца года доллар может не подорожать по привычному сезонному сценарию, а наоборот – подешеветь до 45,5-45,7 грн на фоне валютных интервенций НБУ.

Об этом рассказал президент Ассоциации украинских банков Андрей Дубас в комментарии Киев24. Он считает, что при наличии достаточных золотовалютных резервов Нацбанк способен сдерживать валютный рынок.

Почему доллар резко подорожал

В Украине на протяжении многих лет наблюдалась определенная сезонность валютного рынка. Обычно с начала года до лета гривня укреплялась, а иностранные валюты дешевели. В свою очередь, во второй половине года, примерно с середины лета и до декабря, доллар и другие валюты традиционно начинали дорожать.

Однако в этом году ситуация может развиваться иначе. На валютный рынок влияет целый комплекс факторов, среди которых – последствия полномасштабной войны, инфляционные процессы и подорожание энергоресурсов на мировых рынках.

По словам Дубаса, важную роль сыграли события, начавшиеся в феврале 2026 года на фоне конфликта в Ормузском проливе. Они вызвали значительный рост стоимости нефти, а затем и нефтепродуктов. Это непосредственно отразилось на украинской экономике, ведь страна импортирует топливо, рассчитываясь за него в иностранной валюте.

Соответственно, когда нефть дорожает на международных рынках, растут и расходы на закупку топлива для Украины. Такой процесс увеличивает потребность в иностранной валюте, а также может влиять на цены товаров и услуг внутри страны. Рост цен, в свою очередь, становится одним из факторов, которые учитывает Национальный банк при определении валютной политики.

Как Нацбанк остановил скачок курса

В последнее время наличный доллар начал стремительно дорожать. Если раньше его стоимость на рынке составляла около 44,95 грн, то впоследствии курс поднялся до 47,05 грн. Такое движение стало сигналом для Национального банка, который увидел в ситуации определенные риски.

НБУ увеличил объемы продажи иностранной валюты – это один из механизмов, с помощью которого регулятор может влиять на соотношение спроса и предложения на валютном рынке. Принцип работы довольно прост. Когда люди и бизнес активно покупают доллары, спрос на валюту растет.

При прочих равных условиях это может приводить к повышению ее стоимости. Если же на рынке появляется дополнительное предложение, в частности благодаря продаже валюты Нацбанком, давление на курс снижается.

Именно такой эффект, по словам Дубаса, украинцы могли наблюдать после увеличения валютных интервенций регулятора. Курс в наличных обменниках опустился с 47,05 грн до 46,10 грн. В то же время в некоторых банковских кассах доллар можно было купить за 45,95 грн. Банкир предполагает, что снижение может продолжиться, поскольку эффект от увеличения предложения валюты не обязательно ограничивается одним днем.

Почему доллар может не подорожать до конца года

Еще одним важным фактором является инфляция. По прогнозу Национального банка, ее уровень по итогам года может превысить 12%, это существенно больше первоначальных ожиданий, которые предусматривали инфляцию примерно на уровне 8-9%. Впоследствии прогноз ухудшался, а оценки роста цен приближались к 10%. Теперь ожидаемый показатель превышает 12%, что свидетельствует об усилении инфляционного давления в экономике.

В то же время высокий уровень инфляции не означает, что доллар обязательно должен дорожать в соответствии с определенным графиком. На валютный курс влияют не только цены, но и действия регулятора, объемы спроса на валюту, ее предложение и имеющиеся резервы.

Дубас считает, что Национальный банк имеет достаточный объем золотовалютных резервов, чтобы и в дальнейшем сдерживать резкие колебания курса. Благодаря этому регулятор может не допустить чрезмерного подорожания иностранных валют относительно гривны.

По его оценке, до конца года доллар может находиться в пределах примерно 45-47 грн, а потенциальный курс в конце года – составить 45,5-45,7 грн. Таким образом, привычного сезонного роста стоимости американской валюты может не произойти.

Важно, что речь идет именно о прогнозе банкира, а не о гарантированном курсе. Валютный рынок остается чувствительным к экономическим и геополитическим событиям, а решения Нацбанка могут меняться в зависимости от ситуации.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, в НБУ решили пересмотреть правила определения валютных курсов и межбанковских ставок и ввести отдельный справочный курс гривны к евро, который будут ежедневно рассчитывать по состоянию на 12:00. Впрочем, непосредственно на правила покупки и продажи валюты для населения это не повлияет.