Критически важным предприятиям дали больше времени: что изменится с бронированием до 20 декабря

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Кабинет министров Украины продлил до 20 декабря 2026 года статус критически важных предприятий и бронирование работников, сроки которого истекают в переходный период после введения новых правил. При этом бронирование в Дії не продлевается автоматически, а предприятия, у которых забронировано более 95% работников, должны до этой даты привести их количество в соответствие с лимитом.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины. Помимо продления сроков, правительство уточнило правила для предприятий оборонно-промышленного комплекса, установило переходный период для компаний, превышающих лимит бронирования в 95%.

Статус критически важных предприятий продлили

Согласно постановлению Кабинета министров №1328, действие решений о предоставлении предприятиям статуса критически важных продлили до 20 декабря 2026 года включительно. Отмечается, что это касается компаний, у которых предыдущий срок действия статуса завершился после введения обновленных правил бронирования в октябре и должен был истечь до указанной даты.

Речь идет о предприятиях, которые получили статус критически важных от государственных органов, согласовавших обновленные критерии с Координационным центром по организации бронирования на момент вступления в силу нового постановления. Фактически правительство предусмотрело переходный период, в течение которого компании смогут сохранить статус, необходимый для бронирования военнообязанных работников, и привести документацию и процедуры в соответствие с новыми требованиями.

Благодаря продлению сроков работодатели получают возможность не потерять критически важный статус лишь из-за окончания срока действия предыдущего решения в период перехода на обновленные правила. В то же время продление не является безусловным для всех компаний. Оно не распространяется на предприятия, статус критически важных которых уже отменили или в отношении которых его отмена предусмотрена законодательством.

Бронирование в Дії не продлят автоматически

Вместе со сроком действия статуса критически важных правительство продлило до 20 декабря 2026 года включительно и бронирование военнообязанных работников, оформленное через портал Дія. Однако это не означает, что отсрочки всех забронированных автоматически обновятся в системе.

Предприятия должны самостоятельно подать заявки на продление бронирования работников через Дію. Даже если решение о критически важном статусе компании продолжает действовать, работодатель должен отдельно выполнить необходимые процедуры для оформления отсрочек.

Для реализации механизма Министерство цифровой трансформации должно обеспечить технические изменения на портале в течение пяти дней после вступления постановления в силу. Таким образом, компаниям, у которых срок бронирования работников завершается в переходный период, не стоит рассчитывать только на правительственное продление статуса.

Более 95% забронированных: предприятиям дали время исправить ситуацию

Отдельные изменения касаются компаний, в которых количество забронированных военнообязанных превышает установленный предел. Правительство разрешило таким предприятиям до 20 декабря 2026 года привести численность забронированных работников в соответствие с лимитом – не более 95% военнообязанных работников.

Ранее на выполнение этого требования отводили 10 рабочих дней. На переходный период правительство отменило обязанность руководителей предприятий выполнять его в этот короткий срок, а также ответственность за его нарушение.

Работодатели, у которых число забронированных работников превышает лимит, получили дополнительное время для пересмотра кадровой ситуации, корректировки бронирований и выполнения новых требований без применения соответствующих санкций за несоблюдение прежнего десятидневного срока. При этом предельный показатель в 95% остается ориентиром, к которому предприятия должны привести количество забронированных работников после завершения переходного периода.

Для предприятий оборонно-промышленного комплекса изменят правила бронирования

Правительство также уточнило процедуру бронирования работников для предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Отныне в решениях Министерства обороны о признании таких компаний критически важными не будут указывать конкретное количество военнообязанных работников, которых разрешено бронировать.

Изменение должно упростить процедуру для оборонных предприятий, поскольку им не нужно будет ориентироваться на отдельный числовой лимит, прописанный в соответствующем решении Минобороны. Вместо этого предприятия ОПК смогут бронировать до 95% своих военнообязанных работников в рамках установленных правил.

Таким образом, предельный процент останется определяющим, но отдельное количество людей в решении о критическом статусе указывать не будут. Для оборонного сектора это важно с учетом необходимости поддерживать производственные процессы, выполнять государственные заказы и обеспечивать стабильную работу предприятий, которые задействованы в производстве продукции и выполнении задач для нужд обороны.

Критически важные предприятия будут проверять тщательнее

Еще одно изменение касается контроля за компаниями, получившими статус критически важных. Кабмин расширил основания, по которым Координационный центр по организации бронирования может пересматривать соответствие предприятия установленным критериям.

Теперь при таком рассмотрении могут учитываться обращения Государственной налоговой службы и Бюро экономической безопасности. Речь идет о случаях, когда эти органы выявили и документально подтвердили признаки систематического уклонения предприятия от уплаты налогов. В частности, внимание могут обратить на возможное уклонение от уплаты:

налога на добавленную стоимость (НДС);

налога на доходы физических лиц (НДФЛ).

Если соответствующие органы предоставят документально подтвержденную информацию о систематических нарушениях, ее могут использовать как основание для рассмотрения вопроса об отмене статуса критически важного предприятия. То есть наличие такого статуса не гарантирует его сохранения в будущем: компании должны не только соответствовать критериям критической важности, но и соблюдать налоговое законодательство.

Что предприятиям нужно успеть сделать до 20 декабря

Переходный период, установленный правительством, не отменяет необходимости соблюдать новые правила бронирования. Компаниям стоит использовать дополнительное время для проверки статуса, документов и количества забронированных работников. В частности, работодателям необходимо:

проверить срок действия решения о предоставлении статуса критически важного предприятия;

выяснить, подпадают ли они под продление правительством до 20 декабря;

проверить сроки бронирования военнообязанных работников;

самостоятельно подать заявки на продление бронирования через портал Дія;

привести количество забронированных работников в соответствие с лимитом 95%, если предприятие его превышает;

следить за техническими изменениями и актуальными разъяснениями Минобороны и Минцифры;

убедиться, что предприятие продолжает соответствовать критериям критически важного.

Правительственное решение дает бизнесу дополнительное время, но не освобождает от необходимости переходить на обновленный порядок. Особенно важно не пропустить продление бронирования, поскольку автоматическое продление отсрочек не предусмотрено.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, в Украине могут вернуть возможность для бизнеса бронировать от мобилизации до 100% военнообязанных работников. Предложенная правительством модель включает обязанность для предприятий ежемесячно направлять 1% персонала в войска.