Громады могут потерять миллиарды: в Ассоциации городов заявили, что правительство проигнорировало позицию депутатов

Кабинет Министров 27 ноября одобрил проект госбюджета на 2027 год ко второму чтению. Правительственная редакция не продлевает норму, согласно которой общины получают 64% налога на доходы физических лиц (НДФЛ), и предусматривает перечисление реверсной дотации из местных бюджетов в государственный. Верховная Рада в первом чтении поддержала предложения оставить эти средства на местах.

Исполнительный директор Ассоциации городов Украины Александр Слобожан в Facebook заявил, что правительство проигнорировало позицию парламента. За сохранение 64% НДФЛ проголосовали 278 народных депутатов, за то, чтобы оставить средства реверсной дотации в общинах, – 284. "У общин хотят забрать все", – написал Слобожан.

В посте по случаю Дня памяти жертв Голодоморов он сравнил бюджетные предложения правительства с советскими коллективизацией и продразверсткой. Ассоциация городов УкраиныЧто изменится для бюджетов громадВ 2026 году в бюджеты громад зачисляют 64% НДФЛ, на который распространяется эта норма. Дополнительные четыре процентных пункта громады направляют, в частности, на оплату коммунальных услуг и энергоносителей, а также на поддержку предприятий тепло- и водоснабжения. Если Рада примет правительственную редакцию без изменений, будет действовать базовая доля по Бюджетному кодексу – 60%. То есть с каждых 100 грн такого налога громада будет получать 60 грн вместо 64 грн. Для Киева действует отдельный порядок, а "военный" НДФЛ под эту норму не подпадает. Например, при одинаковой сумме уплаченного НДФЛ в 1 млн грн поступления громады уменьшатся на 40 тыс. грн.

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Реверсная дотация – это средства, которые местные бюджеты с более высокими налоговыми поступлениями на одного жителя перечисляют в государственный бюджет. В то же время государство предоставляет базовую дотацию громадам с более низкой налогоспособностью. Согласно Бюджетному кодексу реверс рассчитывают, если показатель поступлений на одного жителя превышает средний по стране более чем на 10%. В государственный бюджет перечисляют половину суммы сверх этого порога.

В первой редакции бюджета реверсную дотацию планировали получить от 218 громад и шести областных бюджетов. В общей сложности речь шла о 21,95 млрд грн. Ко второму чтению правительство уменьшило общую сумму примерно на 142,5 млн грн – до 21,81 млрд грн. В пояснительной записке это связали с обновлением перечня территорий, где ведутся или велись боевые действия либо которые временно оккупированы. По подсчетам Ассоциации городов Украины, среди 218 громад в первоначальном перечне было 152 сельские и поселковые громады.

Напомним, при рассмотрении проекта бюджета к первому чтению народные депутаты занимались рассмотрением поправок в сессионном зале до 04:30 утра. OBOZ.UA отдельно собрал информацию о том, какие поправки учли, а какие отменили.