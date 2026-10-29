На границе возникла новая ситуация: украинцев предупредили о важных нюансах

Украинцев предупредили о значительном увеличении количества обращений по поводу пересечения границы, поэтому рассмотрение отдельных запросов может длиться дольше в пределах сроков, установленных законодательством. Чтобы сэкономить время, дату пересечения границы советуют подтверждать штампом во время паспортного контроля, а информацию о временных ограничениях на выезд можно проверить в "Личном кабинете".

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ). В ведомстве пояснили, что обработка документов происходит в усиленном режиме.

В то же время отдельные запросы могут рассматривать в течение максимальных сроков, предусмотренных законодательством, или продлевать их рассмотрение в установленном порядке. Чтобы не тратить время на ожидание официальных ответов, гражданам советуют заранее позаботиться о подтверждении пересечения границы, а наличие определенных ограничений на выезд проверять онлайн.

Почему ГПСУ дольше рассматривает обращения граждан

Как сообщает Государственная пограничная служба Украины, количество обращений по поводу пересечения государственной границы, запросов на доступ к персональным данным и адвокатских запросов существенно увеличилось. Речь идет, в частности, о запросах относительно сведений, которые обрабатывает Главный центр обработки специальной информации ГПСУ. Из-за значительного объема документов их обработка требует дополнительного времени.

В пограничной службе называют несколько причин увеличения нагрузки. Среди них – правовой режим военного положения, мобилизационные процессы, а также необходимость для граждан подтверждать сроки пребывания за границей для получения социальных выплат или совершения консульских действий. Кроме того, люди обращаются в ведомство, чтобы выяснить, есть ли в отношении них временные ограничения на выезд из Украины.

Для подготовки ответа пограничникам нужно проверять информацию, в частности по нескольким реестрам, и обеспечивать надлежащую защиту персональных данных. Поэтому отдельные обращения могут рассматриваться дольше, чем обычно. В ГПСУ подчеркивают, что документы обрабатывают в сроки, предусмотренные действующим законодательством, в частности Законом Украины "Об обращениях граждан". В случаях, предусмотренных законом, срок рассмотрения может быть продлен.

Как получить подтверждение пересечения границы без дополнительных запросов

Если гражданину нужно подтвердить дату пересечения государственной границы Украины, лучше позаботиться об этом непосредственно во время прохождения паспортного контроля. Пограничная служба советует при необходимости попросить сотрудника пункта пропуска поставить соответствующую отметку – даташтамп – в паспорте.

Это может понадобиться для подачи документов в иностранные учреждения, обращения в консульства или оформления социальных выплат. Такой подход позволяет получить документальное подтверждение сразу при пересечении границы, не отправляя впоследствии отдельный письменный запрос в ДПСУ.

Особенно важно заранее уточнить требования учреждения, в которое будут подавать документы. Если оно требует подтверждения даты пересечения границы, стоит выяснить, достаточно ли отметки в паспорте и нужны ли дополнительные документы.

Как проверить, есть ли ограничения на выезд из Украины

Граждане Украины могут самостоятельно проверить информацию о наличии в отношении себя временного ограничения права на выезд за пределы страны через электронный сервис "Личный кабинет" на официальном сайте Государственной пограничной службы. Инструмент предназначен для проверки информации об ограничении права на выезд и доступен гражданам Украины только в отношении самих себя.

Речь идет об ограничениях, примененных в установленном законом порядке на основании соответствующих судебных решений или постановлений государственных исполнителей. В частности, они могут касаться неисполненных обязательств по уплате алиментов, штрафов или других долгов.

В то же время важно учитывать, что сервис позволяет проверить именно наличие соответствующего ограничения. Он не заменяет проверку всех возможных условий пересечения границы и не является универсальным подтверждением права на выезд в любой ситуации. Поэтому перед запланированной поездкой стоит заранее проверить доступную информацию и убедиться, что документы соответствуют требованиям для пересечения границы.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Польша готова рассмотреть перенос украинского пограничного и таможенного контроля на свою территорию, если российские обстрелы будут создавать угрозу для работы пунктов пропуска, а проверки в таком случае будут проводить совместно службы двух государств. По состоянию на 20 октября 2026 года окончательного решения нет, а внедрение нового механизма требует межгосударственного соглашения.