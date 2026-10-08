Доллар и евро в Украине "бушуют": что происходит с курсом валют и к чему готовиться

В начале октября официальные курсы основных иностранных валют в Украине пошли в противоположных направлениях. Так, если доллар впервые в истории преодолел отметку в 45 грн, то евро опустился до самого низкого уровня с апреля – 50,48 грн.

Об этом сообщил исполнительный директор Центра экономических стратегий Глеб Вышлинский. Там подчеркнули, что падение доллара могло бы быть значительно сильнее, если бы Нацбанк не прибег к рекордным валютным интервенциям.

Что происходит

Падение евро по отношению к доллару на мировых рынках обусловлено ростом доходности государственных облигаций стран еврозоны и опасениями инвесторов относительно финансовой стабильности региона. Рынок опасается, что Европейскому центральному банку (ЕЦБ) придется прибегать к экстренным интервенциям для предотвращения кризиса.

В то же время Национальный банк Украины (НБУ) вынужден ориентироваться на динамику обеих мировых валют. Это объясняется высокой долей Евросоюза во внешней торговле Украины и критической ролью Европейского Союза в финансировании украинского госбюджета во время войны.

Рекордные интервенции НБУ

Для поддержания стабильности на валютном рынке НБУ вынужден расходовать все больше валютных резервов. Так, интервенции в сентябре стали рекордными – всего за один месяц НБУ продал для поддержки гривны рекордные $5,5 млрд.

В то же время общий объем валютных интервенций за январь–сентябрь 2026 года достиг $38,5 млрд. За аналогичный период прошлого года этот показатель составлял $26 млрд.

Интервенции НБУ на валютный рынок. Источник: ЦЭС

Главной причиной роста давления на гривну является увеличение торгового дефицита. Систематические российские атаки на портовую инфраструктуру и падение объемов в металлургической отрасли существенно сократили валютную выручку от украинского экспорта, тогда как потребность в импорте критически важных товаров остается высокой.

Хватит ли Украине золотовалютных резервов

По оценке исполнительного директора ЦЭС Глеба Вышлинского, даже в условиях дальнейшего роста торгового дефицита международное финансирование способно обеспечить достаточный объем золотовалютных резервов НБУ.

Ключевым условием для сохранения курсовой стабильности остается своевременное и полное поступление всей финансовой помощи, обещанной международными партнерами.

Между тем, согласно консенсус-прогнозу ведущих аналитических организаций, собранному Центром экономических стратегий в начале августа, эксперты в среднем ожидали курса на уровне 46 грн/$ на конец года.

Ранее OBOZ.UA уже сообщал, что финансовые эксперты советуют украинцам хранить все сбережения в 2026 году в долларах или евро. Накануне зимы представители банковского рынка рекомендуют распределять средства между гривневыми инструментами и иностранной валютой.