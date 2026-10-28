До 12 лет заключения и 170 тыс. грн штрафа: нардепы поддержали закон против "дропов"

В Украине в целом приняли закон, направленный на усиление борьбы с финансовым мошенничеством и незаконным использованием банковских карт и дроп-счетов. За отдельные нарушения предусмотрены штрафы до 170 тыс. грн и до восьми лет лишения свободы, а наказание за мошеннические кол-центры будет зависеть от конкретного правонарушения и применимых норм закона.

О соответствующих изменениях говорится в законопроекте №16013, который за основу поддержали 270 народных депутатов (поименное голосование – по ссылке). Голоса по фракциям и группам распределились так:

"Слуга народа" – 178;

"Европейская солидарность" – 0;

"Батькивщина" – 14;

"Платформа за життя та мир" – 14;

"Довіра" – 11;

"За майбутнє" – 11;

"Голос" – 8;

"Відновлення України" – 8;

внефракционные – 7.

Отмечается, что закон должен усовершенствовать механизмы противодействия схемам, в которых используют чужие платежные инструменты, электронные кошельки и банковские счета. В то же время важно различать ответственность за использование счетов в мошеннических операциях и обычную передачу карты другому человеку: правовое значение будут иметь обстоятельства и цель таких действий.

Что меняет закон для украинцев

Основная цель документа – перекрыть один из каналов, которые используют организаторы финансовых преступлений. Вместо того чтобы получать деньги непосредственно на собственные счета, они могут привлекать других людей, чьи карты становятся промежуточным звеном для перевода средств.

Речь идет о счетах, которые используются для получения, перевода или снятия денег, связанных с мошенничеством. Их владельцы иногда соглашаются передать карту, реквизиты или доступ к банковскому приложению за вознаграждение, не всегда осознавая возможные последствия. Документ должен усилить ответственность за действия, связанные с такими платежными инструментами, и помочь правоохранителям противодействовать схемам, в которых незаконно полученные средства проходят через счета посторонних лиц.

В то же время принятие закона само по себе не означает, что каждый человек, который перевел деньги знакомому или воспользовался чужой картой с разрешения владельца, автоматически совершает уголовное правонарушение. Для правовой оценки важны конкретные обстоятельства, характер операций и наличие признаков незаконной деятельности.

Кто такие "дропы" и как их используют мошенники

"Дропами" называют людей, чьи банковские счета или платежные карты используют для перемещения средств, в том числе полученных в результате мошенничества. В таких схемах владелец счета может получать вознаграждение за то, что предоставляет доступ к карте, принимает переводы, снимает наличные или пересылает деньги дальше.

Схема может работать в несколько этапов. Сначала мошенники обманом получают деньги от пострадавших, например посредством телефонного звонка, фишингового сообщения или поддельного сайта. Затем деньги поступают на счет другого человека, откуда их переводят на следующие карты или снимают наличными.

Привлечение нескольких счетов затрудняет установление конечного получателя средств. Кроме того, мошенники могут использовать счета людей, которые формально не являются организаторами схемы, но согласились за деньги помочь с переводами.

Именно поэтому передача банковской карты или доступа к счету незнакомцам за вознаграждение может создать серьезные риски. Человек рискует не только потерять контроль над собственными средствами, но и оказаться в центре расследования, если его счет использовали для незаконных операций.