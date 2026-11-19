Стоит ли сейчас скупать евро: украинцам рассказали, что происходит с курсом

Украинцам, которые планируют расходы в евро или хотят диверсифицировать сбережения, стоит воспользоваться нынешним снижением курса и постепенно покупать валюту, не дожидаясь дальнейшего удешевления. Массово скупать евро ради заработка не стоит, однако нынешние котировки ниже 50 грн на межбанке могут быть выгодной возможностью, ведь в ближайшее время валюта может снова подорожать.

Об этом пишет "Минфин". По оценкам валютного рынка, нынешнее снижение евро в Украине может оказаться недолгим. На фоне экономических и бюджетных факторов есть основания ожидать возвращения котировок выше 50 грн.

Почему евро начало дешеветь на валютном рынке

Одной из главных причин ослабления европейской валюты стало укрепление американского доллара. Обострение ситуации на Ближнем Востоке и угроза возобновления боевых действий между США и Ираном усилили спрос на американскую валюту как на защитный актив.

В периоды геополитической нестабильности инвесторы обычно отдают предпочтение валютам, которые считают более устойчивыми к внешним потрясениям. Доллар традиционно остается одним из таких инструментов. Соответственно, когда спрос на него растет, евро может терять позиции в валютной паре EUR/USD.

Этот процесс напрямую влияет и на украинский валютный рынок. Дело в том, что стоимость евро по отношению к гривне зависит не только от ситуации внутри Украины, но и от соотношения европейской и американской валют на международных площадках. Если доллар укрепляется по отношению к евро, а курс гривны к американской валюте остается относительно стабильным, это создает предпосылки для снижения гривневой стоимости европейской валюты.

Наиболее заметно такие изменения отражаются на межбанковском рынке, где банки проводят операции по покупке и продаже валюты. На наличном рынке реакция обычно менее выражена, поскольку там на конечную цену влияют спрос населения, расходы финансовых учреждений, наличие валюты и разница между курсами покупки и продажи.

Что давит на евро в конце 2026 года

Несмотря на то, что европейская валюта остается одной из основных мировых резервных валют, к концу 2026 года для нее сформировалось сразу несколько серьезных рисков. Они связаны с энергетикой, экономическим положением ведущих стран Евросоюза и ситуацией с безопасностью в регионе.

Прежде всего проблемой остаются высокие цены на энергоносители. На момент подготовки прогноза нефть марки Brent стоит около 91 доллара за баррель. Для европейской экономики, которая в значительной степени зависит от импорта энергоресурсов, это создает дополнительные расходы.

Подорожание нефти может ускорять инфляцию, увеличивать себестоимость производства и негативно влиять на покупательную способность населения. Кроме того, повышение стоимости энергии делает европейские товары дороже, что потенциально ослабляет их конкурентоспособность на международных рынках.

Вторым важным фактором остается война России против Украины. Она создает дополнительные риски для безопасности Европы, особенно для государств, которые непосредственно граничат с Россией или расположены вблизи потенциальных зон военного противостояния.

Угроза дальнейшей эскалации заставляет европейские страны увеличивать расходы на оборону, пересматривать бюджетные приоритеты и направлять больше средств на укрепление собственной безопасности. В долгосрочной перспективе это может создавать дополнительную нагрузку на государственные финансы.

Еще одним источником нестабильности стала долговая ситуация во Франции. Во втором квартале 2026 года государственный долг страны достиг 3,6 трлн евро, или около 119% ВВП. В то же время прогнозируемый дефицит бюджета составляет 5,4% ВВП, тогда как установленный в Евросоюзе ориентир не превышает 3%.

Дополнительное беспокойство вызывает экономическая динамика страны. В третьем квартале 2026 года ВВП Франции сократился на 0,1%, что усилило опасения по поводу возможного ухудшения экономической ситуации.

Правительство вынуждено искать возможности для сокращения государственных расходов как минимум на 43 млрд евро. Среди потенциальных мер – ограничение социальных гарантий и сокращение финансирования государственных услуг. Однако такие решения могут спровоцировать недовольство населения и усилить социальную напряженность.

Проблемы Франции важны для всего валютного союза, ведь на ее долю приходится около 15,5–15,9% совокупного ВВП Евросоюза. Поэтому ухудшение экономических показателей одной из крупнейших экономик блока неизбежно влияет на настроения инвесторов в отношении евро.

Отдельный риск – политическая нестабильность в европейских странах. Усиление позиций радикальных политических сил во Франции, Германии, Испании и Италии создает дополнительную неопределенность для будущей экономической политики Евросоюза.

В частности, внимание рынков приковано к досрочным парламентским выборам в Испании, запланированным на 29 ноября. Их результаты могут повлиять на дальнейшую политическую ситуацию в стране и отношение инвесторов к европейским активам. В совокупности эти факторы создают предпосылки для повышенной волатильности евро как минимум до конца ноября, а возможно, и до середины декабря 2026 года.

Продолжит ли евро падать по отношению к доллару

Несмотря на нынешнее укрепление американской валюты, не стоит считать доллар абсолютно безрисковым активом. В США накапливаются собственные экономические и политические проблемы, которые могут сказаться на его позициях в среднесрочной перспективе.

Один из ключевых рисков – государственный долг США, который уже достиг 40 трлн долларов. Такой масштаб обязательств создает дополнительную нагрузку на бюджет и усиливает зависимость государственных финансов от стоимости заимствований.

Кроме того, с января 2027 года могут обостриться политические противоречия между обновленным составом Конгресса и администрацией президента Дональда Трампа. Если противостояние будет влиять на принятие важных экономических решений, это может усилить неопределенность для инвесторов.

Не стоит исключать и риск одновременного ускорения инфляции и экономического замедления в США. Такое сочетание может осложнить работу Федеральной резервной системы и негативно сказаться на привлекательности доллара. С учетом всех этих обстоятельств прогноз по валютной паре евро/доллар до конца 2026 года предполагает довольно широкий диапазон – от 1,085 до 1,13 доллара за евро.

Что будет с курсом евро в Украине до конца 2026 года

В отличие от многих других стран, украинский валютный рынок работает в условиях значительного регуляторного влияния. Национальный банк продолжает ориентироваться прежде всего на курс гривны к доллару, однако фактически учитывает и динамику евро. Благодаря режиму управляемой гибкости НБУ пытается сглаживать чрезмерные колебания и не допускать резких изменений стоимости основных иностранных валют.

Поэтому курс евро в Украине формируется под влиянием сразу двух составляющих – соотношения евро и доллара на мировом рынке и стоимости доллара по отношению к гривне. В то же время есть несколько причин, по которым существенное и длительное удешевление европейской валюты может быть невыгодно для украинской экономики.

структура международных резервов Украины;

Значительную часть международной финансовой помощи Украина получает от Европейского Союза именно в евро. Соответственно, доля европейской валюты в международных резервах страны постепенно увеличивается. Например, по состоянию на 1 сентября 2026 года объем резервов в евро составлял эквивалент 10,4 млрд долларов. Это было около 21,4% от общего объема международных резервов, который тогда равнялся 48,67 млрд долларов.

Уже на 1 ноября показатель увеличился до эквивалента 11,7 млрд долларов, или 23,9% от общей суммы резервов в 49 млрд долларов. Дополнительно на валютную структуру резервов повлияет решение Евросоюза оперативно выделить Украине еще около 8 млрд евро.

Для Национального банка это имеет значение, поскольку снижение курса евро к гривне приводит к уменьшению гривневой оценки активов, номинированных в европейской валюте. То есть резкое ослабление евро может негативно сказаться на переоценке международных резервов.

налоговые и таможенные поступления;

Часть налоговых сборов и таможенных платежей, наполняющих украинский бюджет, рассчитывается с учетом официального курса евро. Соответственно, существенное снижение стоимости европейской валюты может уменьшать гривневый эквивалент таких поступлений.

Для государства, которое в условиях полномасштабной войны нуждается в значительном финансировании обороны, социальных выплат и других бюджетных расходов, это дополнительный фактор, который необходимо учитывать при курсовой политике.

торговые отношения с Евросоюзом.

Европейский Союз остается крупнейшим торговым партнером Украины. За первые восемь месяцев 2026 года товарооборот со странами ЕС составил 43,6 млрд долларов, или примерно 46,9% общего внешнеторгового оборота Украины.

При этом украинский экспорт в европейские страны достиг 15,78 млрд долларов, тогда как импорт европейских товаров составил 27,81 млрд долларов. Таким образом, дефицит торговли с Евросоюзом достиг 12,03 млрд долларов. Если евро будет существенно дешеветь по отношению к гривне, европейские товары станут доступнее для украинских покупателей. С одной стороны, это может быть выгодно потребителям, но с другой – усилит конкурентное давление на отечественных производителей.

Поэтому значительное ослабление европейской валюты может иметь неоднозначные последствия для украинской экономики. Все это дает основания предполагать, что Национальный банк будет и дальше стараться сглаживать курсовые колебания. В частности, регулятор может использовать валютные интервенции по продаже доллара на межбанковском рынке, косвенно влияя и на гривневую стоимость евро.

Сколько стоит евро в Украине и вернется ли курс выше 50 грн

Показательна динамика официального курса евро в течение 2026 года. Она демонстрирует, что даже при наличии внешних экономических и геополитических потрясений гривневая стоимость европейской валюты менялась относительно умеренно.

В начале года, 1 января 2026-го, Национальный банк установил официальный курс на уровне 49,7947 грн за евро. Впоследствии европейская валюта постепенно дорожала, а 24 августа достигла годового максимума – 52,2492 грн.

После этого тенденция изменилась, и евро начало дешеветь. По состоянию на 18 ноября официальный курс составлял 49,8561 грн за евро. Таким образом, несмотря на существенные колебания в течение года, разница между начальным и текущим официальными курсами составляла лишь около 6 копеек.

Сегмент рынка Курс евро Межбанк 49,57-49,62 грн Кассы банков 50,37-50,85 грн Обменники финансовых компаний 50,70-51 грн

Самые низкие котировки сейчас наблюдаются на межбанковском рынке, где евро уже опустилось ниже 50 грн. В то же время для обычных покупателей наличной валюты цена остается выше из-за разницы между оптовым и розничным сегментами.

По прогнозу, нынешнее снижение может быть кратковременным. Если внешние обстоятельства не приведут к новому масштабному падению евро, а Нацбанк продолжит сглаживать курсовые колебания, европейская валюта может довольно быстро вернуться к уровням выше 50 грн.

Стоит ли покупать евро сейчас или лучше подождать

Нынешнее снижение курса европейской валюты создает возможность купить ее дешевле, чем несколько месяцев назад. Однако рассчитывать на то, что евро продолжит непрерывно дешеветь, было бы рискованно. Есть несколько аргументов в пользу покупки валюты уже сейчас.

Во-первых, евро на межбанке опустилось ниже 50 грн, а это психологически важная отметка для валютного рынка. Во-вторых, внутренние экономические факторы Украины могут ограничивать возможности для дальнейшего значительного снижения курса. В-третьих, бюджетные расчеты на 2027 год предусматривают более высокие гривневые показатели по евро даже при относительно слабых позициях европейской валюты по отношению к доллару.

В то же время покупать всю необходимую сумму одним платежом необязательно. Если речь идет о сбережениях, более осторожной стратегией может быть постепенная покупка валюты частями. Отмечается, что это позволит не зависеть от одного конкретного курсового значения и снизит риск неудачного момента для покупки.

Особенно актуальным такой подход будет для тех, кто планирует расходы в евро, поездки, учебу, переезд, приобретение товаров или оплату услуг за границей. В таком случае главная задача – не угадать самую низкую точку рынка, а постепенно сформировать необходимую сумму.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, мировые банки прогнозируют, что в 2027 году южнокорейская вона, тайваньский и сингапурский доллары, а также малайзийский ринггит могут укрепиться быстрее других азиатских валют и опередить американский доллар по динамике. Главными причинами могут стать инвестиционный бум в сфере искусственного интеллекта, рост технологического экспорта и приток валютной выручки.