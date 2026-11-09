Будет ли стремительный обвал гривни в конце 2026 года: OBOZ.UA узнал, к чему готовится валютный рынок и что будет определять курс доллара

Несмотрят на то, что в последние дни официальный курс доллара в Украине побил несколько исторических рекордов, в банковском секторе считают, что украинцам не стоит ожидать обвала гривни. Ведь у Национального банка есть инструменты для сдерживания резкого подорожания доллара.

Об этом OBOZ.UA рассказала член правления Unex Bank Анна Золотько. Впрочем, отметила она, рекордные объемы продаж валюты в октябре показывают, что "поддержание курсовой стабильности нуждается в значительных ресурсах".

"Отдельно следует учитывать динамику доллара на международных рынках. Даже если гривня относительно стабильно будет двигаться по отношению к американской валюте, изменение соотношения еаро/доллар может вызвать заметные колебания курса евро в Украине", – рассказала Золотько.

В то же время, подчеркнула она, декабрь традиционно имеет определенную сезонную специфику, что может создавать дополнительный спрос на валюту. Дело в том, что в конце года:

Растут бюджетные расходы.

Активизируются расчеты бизнеса.

Увеличивается потребность в импорте.

В целом же, отметила Золотько, в конце 2026 года на курсовую ситуацию в Украине будет влиять сразу ряд факторов. В частности:

Международная финансовая помощь, которая поддерживает международные резервы НБУ, из которых регулятор может продавать валюту для покрытия ее дефицита на внутреннем рынке.

Экспортно-импортный балланс . Ведь украинский бизнес нуждается в валюте для закупки горючего, энергоресурсов, оборудования и других импортных товаров.

. Ведь украинский бизнес нуждается в валюте для закупки горючего, энергоресурсов, оборудования и других импортных товаров. Повышение Нацбанком учетной ставки до 16,5% . Дело в том, что высокие ставки по гривневым депозитам и государственным облигациям поддерживают привлекательность сбережений в национальной валюте и помогают контролировать инфляцию.

. Дело в том, что высокие ставки по гривневым депозитам и государственным облигациям поддерживают привлекательность сбережений в национальной валюте и помогают контролировать инфляцию. Инфляционные ожидания. Ведь когда цены быстро растут, люди могут пытаться оградить свои сбережения от обесценения из-за покупки иностранной валюты, создавая дополнительный спрос на доллар.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, по состоянию на 1 октября общая сумма вкладов физических лиц (в т.ч. физических лиц-предпринимателей, "ФОПов") в украинских банках составила 1,779 трлн грн. Что на 19,4 млрд грн больше, чем было в сентябре. Лидером среди валют является гривня – сумма вкладов в ней оценивается в 1,172 трлн грн.