Дома и общежития для ВПЛ можно будет арендовать за 1 грн: в Украине подписали новый закон

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который разрешает передачу государственных и коммунальных домов, общежитий и другой недвижимости в аренду юридическим лицам, учреждениям и организациям для организации временного проживания ВПЛ (внутренне перемещенные лица), в частности за символическую плату в 1 грн. Речь идет не об аренде квартиры каждым переселенцем за гривну и не о передаче жилья в собственность, а о механизме, который позволит общинам и партнерам создавать больше мест для расселения ВПЛ.

Соответствующие изменения закреплены в законе № 5005-IX, который, будучи подписанным 5 октября, вернулся в Верховную Раду. Его главная задача — устранить законодательную коллизию, из-за которой фактически был заблокирован один из механизмов обеспечения ВПЛ временным жильем.

Что изменилось для переселенцев

Новый закон вносит изменения в заключительные и переходные положения закона "Об аренде государственного и коммунального имущества". До 1 января 2028 года приостанавливается действие нормы, которая создавала юридическое препятствие для использования соответствующего имущества. Необходимость изменений возникла после принятия закона "Об основных принципах жилищной политики".

Из-за коллизии полноценная передача целых объектов государственной и коммунальной недвижимости для организации проживания переселенцев была затруднена. Теперь этот механизм должен снова заработать.

Фактически речь идет о том, что дом или общежитие можно будет сдать в аренду организации или учреждению, которое будет использовать его для размещения ВПЛ. Арендная плата при этом может быть символической – 1 грн.

Кто на самом деле будет платить 1 гривну

Этот момент принципиален, ведь формулировка о "жилье за 1 грн" может создать неверное впечатление о сути программы. Закон не предусматривает массовой передачи квартир или домов непосредственно в частную аренду переселенцам за гривну.

Символическая ставка касается механизма передачи государственного или коммунального объекта юридическому лицу, учреждению или организации, которая будет организовывать там временное проживание людей. Например, у общины есть общежитие, дом или другая недвижимость, которую можно приспособить для проживания.

Объект может быть передан соответствующей организации, после чего при участии местных властей, международных партнеров или доноров его можно отремонтировать, обустроить и использовать для расселения ВПЛ. Таким образом, 1 грн — это прежде всего инструмент для запуска социальных жилищных проектов, а не установленная для каждого переселенца стоимость аренды комнаты или квартиры.

Какое жилье можно будет использовать

Одним из ключевых изменений является возможность передачи целых объектов недвижимости. Прежде всего это могут быть:

дома;

общежития;

другие объекты государственной и коммунальной недвижимости, которые можно использовать или переоборудовать для проживания.

Вместо поиска отдельных квартир местные власти и партнеры смогут работать с целым объектом. При этом сама недвижимость не переходит в собственность ВПЛ. Закон касается временного проживания, а не приватизации или безвозмездной передачи государственного или коммунального жилья конкретному лицу.

Зачем понадобился новый закон

Верховная Рада приняла соответствующий законопроект №15579, после чего документ получил номер 5005-IX. 5 октября закон с подписью президента вернулся в парламент.

Необходимость изменений объяснялась законодательной коллизией, которая фактически мешала использовать уже имеющиеся государственные и коммунальные объекты для расселения переселенцев. Недвижимость могла быть пригодной или потенциально пригодной для размещения людей, международные партнеры могли быть готовы финансировать ремонт или обустройство, но юридический механизм передачи такого имущества был заблокирован.

Еще одна цель изменений — упростить реализацию жилищных проектов с участием международных партнеров. После передачи недвижимости можно будет привлекать финансирование для ремонта и обустройства помещений, а затем использовать их для проживания людей, которые из-за войны были вынуждены покинуть свои дома.

Для ВПЛ параллельно действуют и другие жилищные программы

Механизм аренды государственной и коммунальной недвижимости по символической ставке — лишь один из способов решения жилищной проблемы переселенцев. В Украине параллельно действуют компенсационные и кредитные программы для людей, которые лишились жилья или хотят приобрести собственную недвижимость.

Отдельно развивается направление социального жилья для ВПЛ, которые не имеют возможности самостоятельно приобрести или долгосрочно арендовать квартиру или дом. Поэтому подписанный закон, прежде всего, должен увеличить фонд доступного временного жилья.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, в Украине стартует пилотный проект по предоставлению социального жилья для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) под названием "Домик в селе". В рамках этой инициативы местные общины будут выкупать свободные частные дома и передавать их переселенцам для длительного проживания.