Банки стремительно переписали курс: сколько тепер стоит доллар в Украине

За выходные в украинских банках заметно подешевел наличный доллар. Так, в полдень 16 ноября они опеделили его курс в средние 45,31/45,97 грн (покупка/продажа), что сразу на 73 коп. ниже в покупке и на 26 коп. в продаже, чем біло вечером 13 числа.

В целом же, крупные учреждения продают валюту по 45,9-46,1 грн. Так:

ПриватБанк – 45,95 грн;

Сенс Банк – 45,95 грн;

Райффайзен Банк – 45,95 грн;

ПУМБ – 45,9 грн;

Универсал Банк – 46,1 грн;

Укрсиббанк – 46,1 грн;

Прокредит Банк – 45,9 грн;

Таскомбанк – 45,95 грн;

Intesa Sanpaolo Bank – 45,95 грн;

Юнекс Банк – 46,09 грн.

Покупают же они ее по 45-45,6 грн. В частности:

ПриватБанк – 45,3 грн;

Сенс Банк – 45,3 грн;

Райффайзен Банк – 45,2 грн;

ПУМБ – 45,3 грн;

Универсал Банк – 45,6 грн;

Укрсиббанк – 45,2 грн;

Прокредит Банк – 45,1 грн;

Таскомбанк – 45,3 грн;

Intesa Sanpaolo Bank – 45,25 грн;

Юнекс Банк – 45 грн.

Следует учитывать, что приведенные значения могут отличаться от фактического курса в банках. Там могут запрашивать дополнительную комиссию.

В украинских банках заметно... Источник: "Минфин" Развернуть

Изменили стоимость наличной валюты и в обменниках. Там ее:

покупают в среднем по 45,64 грн (дешевле на 3 коп.);

продают по 46,29 грн (дешевле на 6 коп.).

Курс доллара в украинских банках. Источник: finance.ua

Прогноз по курсу доллара в Украине на неделю

В целом же, рассказала OBOZ.UA член правления "Юнекс Банк" Анна Золотько, на текущей неделе (16-22 ноября) гривня будет оставаться под умеренным давлением. Причины:

Значительный спроса на валюту со стороны импортеров.

Потребности государства.

Недостаточное предложение доллара на межбанковском рынке.

"Важным фактором сдерживания будет оставаться политика Национального банка. Если регулятор сохранит нынешние объемы продаж валюты, это позволит и дальше покрывать дефицит предложения и сглаживать чрезмерные колебания", – объяснила Золотько.

В то жде время, отметила она, дополнительную поддержку гривне может обеспечить налоговый период. Дело в том, что:

Предприятиям необходимо будет выполнять обязательства перед бюджетом.

Поэтому экспортеры могут активнее продавать валютную выручку, увеличивая предложение доллара на межбанке.

"От объемов международной финансовой помощи, потребности импортеров и общего баланса валютной выручки и платежей будет зависеть, насколько активно НБУ придется пополнять предложение валюты на рынке", – резюмировала банкир.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, по состоянию на 1 октября общая сумма вкладов физических лиц (в т.ч. физических лиц-предпринимателей, "ФОПов") в украинских банках составила 1,779 трлн грн. Что на 19,4 млрд грн больше, чем было в сентябре. Лидером среди валют является гривня – сумма вкладов в ней оценивается в 1,172 трлн грн.