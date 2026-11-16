Банки готовятся существенно менять курс: украинцам рассказали, что будет с долларом в ближайшее время

В украинских банках ожидается заметное изменение курса наличного доллара. По прогнозу, до 22 ноября стоимость валюты в них будет находиться в пределах 45-45,7 грн. Вечером же 16 ноября 2026 года там покупали валюту в среднем по 45,3 грн, а продавали по 45,96 грн. Таким образом, до конца недели не исключается снижение доллара и в покупке, и в продаже.

Аналогичная к банковской ситуация прогнозируется и в обменниках. Как рассказал OBOZ.UA директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой, стоимость наличной валюты в них будет находиться в тех же пределах, что и в банках – 45-45,7 грн. Вечером же 16 ноября там:

покупали доллар по 45,64 грн;

продавали – по 46,3 грн.

Курс доллара в украинских обменниках сейчас. Источник: finance.ua

При этом, подчеркивается, в целом на наличном рынке разница между курсами покупки и продажи будет оставаться в прежних пределах. В частности:

до 0,5-0,6 грн в банках;

до 0,6-1 грн в обменниках.

Кроме того, отмечается, разница курсов покупки в банках составит 0,2-0,3 грн и 0,3-0,5 грн в обменных пунктах. А разница курсов продажи – 0,1-0,2 грн в банках и 0,3-0,5 грн в обменниках.

В украинских банках ожидаетс... Источник: "Минфин" Развернуть

В целом же, рассказал банкир, до 22 ноября состояние наличного рынка валюты будет определять 2 фактора. В частности:

Соотношение спроса и предложения.

Способности отдельных обменных пунктов использовать психологическую напряженность граждан – и этот фактор, по словам Лесово, будет определяющим.

Впросем, успокоил банкир, есть основания считать, что со своей задачей обменники спрявятся. Ведь в такой ситуации они оказались далеко не в первый раз.

"Психологическая напряженность не возникает на пустом месте. Война, разрушение энергетической инфраструктуры, ограниченные возможности экспорта, повышенные потребности импортеров и инфляционные риски создают сложный экономический фон. В то же время, для валютного рынка эти вызовы давно стали частью повседневной реальности", – объяснил он.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, по состоянию на 1 октября общая сумма вкладов физических лиц (в т.ч. физических лиц-предпринимателей, "ФОПов") в украинских банках составила 1,779 трлн грн. Что на 19,4 млрд грн больше, чем было в сентябре. Лидером среди валют является гривня – сумма вкладов в ней оценивается в 1,172 трлн грн.