Здание бывшего клуба "Шутерс" на Печерске арестовали еще в июне, а вопрос земли под ним до сих пор остается открытым. История здания на ул. Князей Острожских, 8, корпус 22, получила огласку после того, как жители соседнего ОСМД обратили внимание на масштаб работ возле бывшего клуба. Вокруг здания появился металлический каркас, и городской департамент выдал предписание с требованием предоставить документы на его размещение.

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Помещение принадлежит ООО "Кингфишер" (владельцы – депутат Киевсовета Игорь Баленко вместе с партнером). Позже суд арестовал здание в рамках уголовного производства, в материалах которого говорится об обстоятельствах оформления права собственности на него. При этом сведений об отдельном уголовном производстве по поводу пользования землей под клубом OBOZ.UA в открытых источниках не нашел. На каком основании компания Баленко пользуется землей и платит ли кто-нибудь за это в бюджет, не знают ни в местной власти, ни в правоохранительных органах. Подробнее – читайте в материале.

Кому принадлежит земля

В двух определениях Печерского райсуда по поводу "Шутерса" говорится об участках с кадастровыми номерами 8000000000:82:033:0034 и 8000000000:82:033:0033. Оба принадлежат территориальной общине Киева. Первый имеет площадь 0,0794 га, или 794 кв. м. Его сформировали в результате раздела более крупного участка с кадастровым номером 8000000000:82:033:0001. Именно по нему редакция ранее получила разъяснения от ГП "Завод "Арсенал"" и Департамента земельных ресурсов КГГА.

По данным, которые ранее обнародовал OBOZ.UA, участок числился в постоянном пользовании "Арсенала". На предприятии сообщили, что еще в 2021 году дали согласие на прекращение этого права, поскольку право собственности на расположенные там объекты недвижимости перешло к другим лицам. Тогдашний исполняющий обязанности директора завода Михаил Лищинский также сообщил, что, по мнению предприятия, оснований платить земельный налог за этот участок у него нет. Удалось ли зарегистрировать прекращение права постоянного пользования после согласия "Арсенала", редакции установить не удалось.

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"Оснований для уплаты земельного налога (или его возмещения другим юридическим лицом) у предприятия нет", – сообщил и. о. директора Михаил Лищинский.

В то же время ООО "Кингфишер" обращалось к городским властям с просьбой предоставить землю под клубом в аренду. Заместитель директора Департамента земельных ресурсов КГГА Лариса Касяненко сообщила OBOZ.UA, что городская администрация по представлению департамента не издавала распоряжений о передаче участка товариществу в аренду или субаренду либо о разрешении на разработку проекта землеустройства.

Главные истории дня

Баленку принадлежит 50% ООО "Кингфишер". Другие 50% принадлежат его партнеру Роберту Макнилу. Сам Баленко, по данным Киевсовета, входит в постоянную комиссию по вопросам архитектуры, градостроительства и земельных отношений. Рассматривала ли комиссия обращение "Кингфишера" относительно земли под бывшим клубом, из опубликованного ответа КГГА установить невозможно.

Что известно об аресте здания и производстве

16 июня 2026 года Печерский райсуд Киева арестовал здание бывшего клуба площадью 1053,2 кв. м. До этого прокурор признал его вещественным доказательством в уголовном производстве № 42025102060000154 от 9 октября 2025 года. В августе адвокат "Кингфишера" просил отменить арест. Суд отказал, поскольку приведенные аргументы не доказывали, что арест был необоснованным или что необходимость в нем отпала.

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Представитель Баленко в ответе OBOZ.UA изложил позицию депутата. По словам адвоката, "Кингфишер" приобрел более 950 кв. м недвижимости еще в 2006 году по договору купли-продажи. Адвокат подчеркнул, что обстоятельства приобретения имущества и дальнейшие регистрационные действия следует оценивать отдельно. Его объяснение касалось приобретения здания.

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OBOZ.UA неоднократно обращался в Печерскую окружную прокуратуру по поводу земли под бывшим клубом. В опубликованных судебных определениях оба участка упоминаются как место расположения здания. Из этих документов невозможно установить, проверяло ли следствие, кто фактически пользовался землей, на каких основаниях и получал ли Киев за это средства.

Платит ли кто-нибудь за землю под "Шутерсом"

До сих пор неизвестно, поступали ли в бюджет земельный налог, арендная плата или средства за фактическое пользование участками. По общему правилу земельный налог уплачивают собственники земли и постоянные землепользователи, а арендную плату за коммунальную землю – арендаторы. Что касается участка площадью 794 кв. м, известна позиция "Арсенала" об отсутствии оснований для уплаты налога. В ответе КГГА говорится о том, что распоряжение о передаче земли "Кингфишеру" не издавали. Данных о фактических поступлениях эти ответы не содержат.

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Город может через суд требовать деньги за фактическое пользование коммунальной землей, если установит, что ею пользовались без надлежащего правового основания. В подобных спорах Верховный Суд указывает, что нужно установить, кто именно пользовался участком, какой площади и в течение какого периода, а также определить сумму, которую должна была бы получить община.

С тех пор, как "Арсенал" согласился на прекращение права пользования участком площадью 794 кв. м, прошло около пяти лет. До сих пор нет публичного ответа, у кого оформлено право пользования каждым из двух участков и получал ли Киев за них деньги. Редакция также не нашла опубликованного расчета платы за фактическое пользование землей или иска города к "Кингфишеру" о ее взыскании. Продолжение следует...