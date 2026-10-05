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Сдать доллары в обменники можно по новому курсу: сколько стоит валюта 5 октября

Роман Костюченко
Роман Костюченко
Time to read3 мин
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Сдать доллары в обменники можно по новому курсу
Сдать доллары в обменники можно по новому курсу. Источник: Freepik

За выходные украинские обменники заметно переписали курс доллара. В полдень понедельника 5 октября они определили его в 44,52/45,2 грн (покупка/продажа), что на 8 коп. ниже в покупке, но на 15 коп. выше в продаже, чем было в пятницу 2 числа.

Произошли изменения и в банках. Там стоимость наличного доллара выставили на среднем уровне 44,73/45,28 грн (покупка/продажа), что на 10 коп. ниже в покупке, но на 31 коп. выше в продаже.

Курс доллара в украинских банках

Курс доллара в украинских банках. Источник: finance.ua

В целом же, крупные учреждения продают валюту по 45,25-45,4 грн. Так:

  • ПриватБанк – 45,25 грн;
  • Сенс Банк – 45,35 грн;
  • ПУМБ – 45,4 грн;
  • Универсал Банк – 45,25 грн;
  • Райффайзен Банк – 45,28 грн;
  • Укрсиббанк – 45,25 грн;
  • Правекс Банк – 45,23 грн;
  • Юнекс Банк – 45,32 грн.
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Покупают же они ее по 44,35-44,85 грн. В частности:

  • ПриватБанк – 44,65 грн;
  • Сенс Банк – 44,85 грн;
  • ПУМБ – 44,8 грн;
  • Универсал Банк – 44,75 грн;
  • Райффайзен Банк – 44,85 грн;
  • Укрсиббанк – 44,7 грн;
  • Правекс Банк – 44,7 грн;
  • Юнекс Банк – 44,35 грн.

Следует учитывать, что приведенные значения могут отличаться от фактического курса в банках. Там могут запрашивать дополнительную комиссию.

Украинские обменники заметно переписали курс доллара

Украинские обменники заметно переписали курс доллара. Источник: "Минфин"

Прогноз курса доллара на неделю

В целом же, рассказал OBOZ.UA директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Тарас Лесовой, в украинских банках и обменниках ожидается заметное изменение курса наличного доллара. По прогнозу, до 11 октября стоимость валюты в них будет находиться в пределах 44,6-45,1 грн. Таким образом, до конца недели:

  • в обменниках ожидается рост курса и в покупке, и в продаже;
  • в банках – снижение как в покупке, так и в продаже.

При этом, подчеркивается, в целом на наличном рынке разница между курсами покупки и продажи будет оставаться в прежних пределах. В частности:

  • до 0,5-0,6 грн в банках;
  • до 0,6-1 грн в обменниках.

Кроме того, отмечается, разница курсов покупки в банках составит 0,2-0,3 грн и 0,3-0,5 грн в обменных пунктах. А разница курсов продажи – 0,1-0,2 грн в банках и 0,3-0,5 грн в обменниках.

"После повышения учетной ставки до 16% гривневые активы получили дополнительную поддержку. Депозитные ставки достигают 17–17,5%, а гривневые ОВГЗ могут приносить около 16,5% годовых. Это создает для населения "альтернативу обменникам", что дает НБУ основания ожидать, что начало октября пройдет без резкого курсового скачка", – рассказал банкир.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, на 1 сентября общая сумма вкладов физических лиц (в т.ч. физических лиц-предпринимателей, "ФОПов") в украинских банках составила 1,76 трлн грн. Что на 9,6 млрд грн больше, чем было в августе. Лидером среди валют является гривня – сумма вкладов в ней оценивается в 1,157 трлн грн.

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