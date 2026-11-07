Зарплаты в Украине пересчитают: какой будет минималка и что нужно знать

В Украине с 1 января 2027 года минимальную зарплату планируют повысить с 8647 до 9546 грн. Однако даже после такого повышения гарантированного государством заработка будет недостаточно для обеспечения базовых потребностей. По расчетам Минсоцполитики, фактический прожиточный минимум для трудоспособного человека с учетом обязательных платежей уже достиг 12 116 грн. То есть даже после повышения минимальная зарплата будет на 2570 грн меньше фактического прожиточного минимума.

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Об этом говорится в проекте государственного бюджета на 2027 год (№16000). В то же время фактический прожиточный минимум Министерство социальной политики рассчитало по ценам сентября 2026 года. Эти данные ведомство предоставило в ответ на информационный запрос OBOZ.UA.

Как изменится минимальная зарплата с 1 января

Согласно статье 7 проекта бюджета, минимальная зарплата составит:

в месячном размере – 9546 грн;

в почасовом размере – 57,5 грн.

По сравнению с 2026 годом минимальная зарплата увеличится на 899 грн, или на 10,4%. Однако указанные 9546 грн – это сумма до налогообложения. Работники, получающие минимальную зарплату, должны платить налог на доходы физических лиц (18%) и военный сбор (5%).

Итак, после уплаты налогов из зарплаты в 9546 грн останется около 7350 грн. Это сумма, которую работник фактически получит на руки при условии применения стандартных ставок налогов без налоговых льгот.

Для сравнения, в 2026 году при минимальной зарплате 8647 грн после уплаты налогов работник получает около 6658 грн. Таким образом, фактическое увеличение выплаты составит примерно 692 грн в месяц.

Почему даже новой минимальной зарплаты не хватит на жизнь

Как ранее сообщал OBOZ.UA, Министерство социальной политики рассчитало фактический прожиточный минимум за сентябрь 2026 года. Для трудоспособного человека он составил 9329,48 грн, а с учетом обязательных платежей – 12 116,21 грн.

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Это фактическая стоимость минимального набора товаров и услуг, необходимых для обеспечения базовых потребностей человека. В отличие от установленного законом прожиточного минимума, этот показатель рассчитывают по актуальным ценам.

Если сравнить новую минимальную зарплату с фактическим прожиточным минимумом с учетом обязательных платежей, разница составит 2570 грн. То есть гарантированная государством зарплата будет покрывать лишь около 79% соответствующего показателя.

При этом ситуация может быть еще сложнее, если учесть инфляцию. Ведь речь идет о фактическом прожиточном минимуме за сентябрь 2026-го, тогда как новую минимальную зарплату планируют установить с января 2027 года. До этого времени цены на товары и услуги могут дополнительно вырасти.

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Как ранее писал OBOZ.UA, украинцы могут узнать примерный размер своей пенсии благодаря официальному порталу ПФУ. При этом, если этой суммы мало, у каждого работника есть ряд инструментов, которые позволят увеличить выплату.