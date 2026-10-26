Запуск еАкциза в Украине перенесли на 2027 год: когда заработают новые правила

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который переносит полноценный запуск еАкциза в Украине с 1 ноября 2026 года на 1 июля 2027 года, поэтому производители, импортеры и продавцы алкоголя и табачной продукции получат больше времени на подготовку. До конца июня 2027 года система будет работать в тестовом режиме, бумажные акцизные марки останутся действительными, а предприятиям нужно будет зарегистрироваться в электронной системе в сроки, определенные законом.

Видео дня

Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации Украины. Как сообщается в опубликованном законе, перенос сроков связан с необходимостью завершить техническую и организационную подготовку системы, а также учесть вызовы безопасности в условиях военного положения.

До полноценного запуска бизнес сможет продолжать работать по действующим правилам маркировки подакцизной продукции.

Когда заработает еАкциз

Согласно Закону Украины от 13 октября 2026 года № 5013-IX, полноценное внедрение электронной системы прослеживаемости оборота подакцизных товаров перенесли на 1 июля 2027 года. Ранее запуск был запланирован на 1 ноября 2026-го.

Новые правила будут касаться алкогольных напитков, табачных изделий и жидкостей, используемых в электронных сигаретах. Система должна обеспечить электронную маркировку такой продукции и прослеживаемость ее оборота. Перенос даты означает, что компании получат дополнительные месяцы для подготовки внутренних процессов к работе с новой государственной электронной системой.

В частности, производителям и импортерам нужно будет адаптировать IT-инфраструктуру, настроить кассовое и учетное оборудование и обеспечить обмен данными с государственными сервисами. Решение также позволяет продолжить тестирование системы до ее полноценного внедрения, чтобы участники рынка получили больше времени для выявления и устранения возможных технических проблем.

РЕКЛАМА

Как будет работать переходный период

До 1 июля 2027 года для бизнеса будет действовать переходный период, в течение которого можно будет завершить техническую и организационную подготовку. В это время алкогольные напитки, табачные изделия и жидкости для электронных сигарет продолжат маркировать бумажными марками акцизного налога по действующим правилам.

В то же время электронная система не будет бездействовать: до 30 июня 2027 года включительно она будет работать в тестовом режиме. Отмечается, что это позволит предприятиям проверить готовность своих учетных систем и оборудования к будущему переходу.

Главные истории дня

Таким образом, перенос сроков не отменяет введение еАкциза, а лишь откладывает обязательный переход на новый формат. Бизнесу стоит использовать это время, чтобы подготовить программное обеспечение, проверить работу кассовых аппаратов и наладить взаимодействие с государственной электронной системой.

Когда предприятиям нужно зарегистрироваться в системе

Отдельные сроки предусмотрены для регистрации субъектов хозяйствования в электронной системе в качестве экономических операторов. Дата будет зависеть от того, когда компания получила лицензию на производство или оборот соответствующей подакцизной продукции. Согласно опубликованным разъяснениям, предусмотрены такие сроки:

РЕКЛАМА

до 1 апреля 2027 года – для субъектов хозяйствования, которые по состоянию на 1 января 2027 года будут иметь лицензии на право производства и оборота алкогольных напитков, табачных изделий или жидкостей для электронных сигарет;

не позднее 1 апреля 2027 года – для тех, кто получит соответствующие лицензии в период с 1 января по 20 марта 2027 года;

до начала соответствующего вида деятельности – для субъектов хозяйствования, которые получат такие лицензии начиная с 21 марта 2027 года.

Таким образом, предприятиям важно не только подготовить оборудование и программное обеспечение, но и своевременно пройти регистрацию. Несоблюдение установленных сроков может усложнить подготовку к переходу на новый порядок работы.

РЕКЛАМА

Что будет делать налоговая служба

Государственная налоговая служба продолжит разъяснительную работу по внедрению еАкциза. Также предусмотрены тестирование электронных сервисов и консультационная поддержка налогоплательщиков. Отмечается, что это должно помочь участникам рынка разобраться с процедурой регистрации, техническими требованиями и особенностями взаимодействия с электронной системой до ее полноценного запуска.

Производителям, импортерам, розничным продавцам и другим предприятиям, которые работают с подакцизными товарами, рекомендуют не откладывать подготовку на последние месяцы перед новой датой. Дополнительное время можно использовать для проверки учетных процессов, обучения сотрудников и тестирования технических решений.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, ВРУ приняла во втором чтении и в целом законопроект, который предусматривает введение 20% НДС на коммерческие онлайн-покупки из-за границы стоимостью до 150 евро, в частности через маркетплейсы Temu и AliExpress. Начислять и уплачивать налог должны продавцы или электронные платформы, а новые правила планируют ввести не ранее 1 июля 2027 года.