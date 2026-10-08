Министр финансов Сергей Марченко заявил в Брюсселе, что в 2027 году Украине необходимо найти около 69 млрд евро:

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примерно 40 млрд на военные расходы

и еще 29 млрд для финансирования текущей работы государства.

Это объясняется, в частности, усилением российских ударов, а также блокировкой экспорта зерна через Черное море, из-за чего, по данным Le Monde, аграрный экспорт Украины сократился на 60%.

Новый запрос Киева, отмечает та же Le Monde, вызвал определенное раздражение некоторых европейских дипломатов.

"Создается впечатление, что мы поливаем пустыню", – заявил один из них, комментируя постоянную необходимость находить очередные деньги Украине, на фоне того, что группа стран, включая Германию, все настойчивее требуют существенного сокращения бюджета ЕС, который они финансируют.

(Еще один вопрос, который заодно поднимают европейцы, – 15 млрд евро бюджетной поддержки, привязанной к ряду реформ, в частности в сфере борьбы с коррупцией, которые пока не выполнены.)

Наиболее реальным потенциальным источником финансирования в такой ситуации остаются замороженные российские государственные активы:

в Европе их заблокировано на сумму около 210 млрд евро,

из которых примерно 180 млрд хранятся в депозитарии Euroclear в Бельгии,

а она отчаянно протестует против их изъятия, опасаясь юридических последствий.

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(Специалисты обращают внимание на то, что замороженные средства могут стать лишь временным решением, необходимо же создать постоянный механизм финансирования Украины – как во время войны,так и для будущего восстановления.)

Так вот, справочно. Были упомянуты три страны:

Германия, стремящаяся снизить "еврозатраты евро",

Бельгия, тщательно хранящая российские деньги,

и косвенно – Франция, где выходит цитированная Le Monde.

И вот какой процент от ОДНОЛЕТНЕГО прогнозного ВВП на 2026 год они потратили на помощь Украине ЗА ВСЕ ВРЕМЯ С НАЧАЛА ВОЙНЫ по состоянию на 1 апреля этого года:

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Германия 1,1%;

Бельгия 0,7%;

Франция 0,4%.

Для сравнения – тот же показатель у 6 других – не самых богатых – стран (с европейского севера):

Норвегия 4,8%;

Швеция 2,8%;

Дания 2,8%;

Эстония 2,8%;

Литва 2,1%;

Нидерланды 1,1%.

Причем все они – кроме Эстонии и Литвы – даже В АБСОЛЮТЕ – помогают нам больше Mondанутой Франции!

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