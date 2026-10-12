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ЕС нанес России самый мощный санкционный удар: что вошло в 22-й пакет

Дарина ГерцеваДарина Герцева
Time to read1 мин
icon 4,1 т.
Иллюстрация — санкции против России
ЕС утвердил 22-й пакет санкций против РФ. Иллюстративное фото. Источник: создано с помощью ИИ

12 октября 2026 года Европейский Союз (ЕС) утвердил 22-й пакет санкций против России, который предусматривает почти 1600 новых санкционных позиций и стал крупнейшим одновременным расширением санкционного списка с начала полномасштабной войны. Более половины ограничений касается предприятий и структур, вовлеченных в производство баллистических ракет, а главная цель ЕС — сделать производство российского вооружения более сложным, медленным и дорогостоящим.

О принятии решения сообщила верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас. По её словам, более половины новых санкционных позиций касается производственных цепочек баллистического вооружения, которое Россия использует для атак на Украину.

Евросоюз утвердил крупнейшее расширение санкций против России

В понедельник, 12 октября, министры иностранных дел стран ЕС согласовали очередное масштабное расширение санкционного списка, направленного против российского военно-промышленного комплекса. По словам Каллас, речь идет почти о 1600 новых позициях.

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Отмечается, что это самое крупное одновременное пополнение санкционного списка с начала полномасштабной войны в 2022 году. "Европа вновь демонстрирует единство", — подчеркнула глава европейской дипломатии. Особенностью нового пакета является его направленность на предприятия и другие структуры, обеспечивающие Россию ресурсами для производства вооружений.

Как отметила Каллас, более половины новых санкционных позиций связано именно с производственной цепочкой баллистических ракет. Евросоюз пытается оказать влияние не только на конечных производителей военной продукции, но и на более широкую сеть поставок, от которой зависит работа российской оборонной промышленности.

В Брюсселе ожидают, что такой подход поможет ограничить возможности РФ по производству вооружений в нынешних масштабах. В то же время количество санкционных позиций не обязательно равно количеству отдельных компаний или физических лиц. Окончательный перечень ограничений определяется соответствующими правовыми актами ЕС.

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