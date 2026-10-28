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ЕС отказался финансировать Украину в одиночку: помощь от других стран может сократиться в 5 раз

Станислав КожемякинСтанислав Кожемякин
Time to read2 мин
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Что требует МВФ для шестого транша в рамках программы EFF
Что требует МВФ для шестого транша в рамках программы EFF. Источник: Freepik

В 2027 году Украина рискует столкнуться с критическим сокращением финансирования от международных партнеров за пределами Европейского Союза. По прогнозам Европейской комиссии, объем этой поддержки может упасть почти в пять раз – с 19 млрд евро в 2026 году до всего 4 млрд в 2027-м.

Наибольшее падение наблюдается среди ключевых партнеров по "Большой семерке" (G7): США, Великобритания, Канада и Япония в совокупности планируют выделить всего 1 млрд євро. Об этом сообщает Financial Times.

Какая ситуация с финансированием сейчас

Согласно внутренним аналитическим данным Еврокомиссии, текущие обязательства неевропейских союзников выглядят следующим образом:

  • администрация Дональда Трампа полностью прекратила прямые дотации госбюджету и военное финансирование для Украины;
  • Великобритания, Канада и Япония вместе с США заложили в общей сложности лишь 1 млрд евро на 2027 год;
  • в ЕС подтверждают ранее озвученную президентом Украины Владимиром Зеленским потребность в 70 млрд евро на следующий год для покрытия базовых расходов и закупок оружия.
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Кроме того, анализ свидетельствует о невыполнении странами-членами НАТО обязательств по военной помощи Украине на сумму 13 млрд евро из ранее согласованного пакета в 70 млрд евро.

Дипломатическое давление Брюсселя

На фоне такой диспропорции Брюссель оказывает системное давление на союзников по G7, подчеркивая, что Евросоюз обеспечивает более 80% всего задекларированного финансирования Украины на 2027 год и не сможет самостоятельно покрыть образовавшийся дефицит.

"Европа не может самостоятельно удовлетворить финансовые потребности Украины. Международные партнеры, включая членов НАТО, должны немедленно активизироваться", подчеркивают в Еврокомиссии.

Реакция партнеров

  • Великобритания

Министр финансов Джон Хили заявил о поиске новых механизмов поддержки перед обнародованием национального бюджета, подчеркнув, что "будущее Украины – это будущее европейской безопасности".

  • Канада и Япония

Правительства стран готовят собственные бюджетные планы на ноябрь 2026 года и отмечают, что прорабатывают варианты помощи в сотрудничестве с другими членами G7, хотя пока избегают конкретных обещаний.

Чтобы не допустить бюджетного коллапса в Украине, лидеры ЕС на саммите в конце ноября обсудят экстренные меры, среди которых – совместный выпуск еврооблигаций и привлечение доходов от замороженных российских активов.

Как уже сообщал OBOZ.UA, объявленный дефицит партнеры Украины предлагают покрыть следующим образом: до 45 млрд евро должны покрыть страны Евросоюза в форме кредитного пакета, а остальное – страны за пределами ЕС. В то же время правительства Венгрии, Чехии, Словакии и Болгарии уже отказались участвовать в новой кредитной программе.

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