Европейский Союз утвердил бюджет на 2027 год, в котором предусмотрел средства на безопасность, оборону, энергетику, гуманитарную помощь и другие совместные программы. Согласованный бюджет предусматривает, в частности, 650 млн евро на обслуживание долга по Кредиту в поддержку Украины.

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Это означает, что часть финансирования, связанного с Украиной, не подразумевает выделения новых денег нашему государству. Поэтому вопрос дальнейшей финансовой поддержки Украины в 2027 году потребует отдельных договоренностей с партнерами, заявил депутат Данило Гетманцев ("Слуга народа").

Сколько денег и на что хотят потратить в ЕС

Общий объем бюджета ЕС на следующий год составит 199,7 млрд евро обязательств и 211,5 млрд евро выплат. Это 0,99% валового национального дохода Евросоюза.

Во время обсуждения глава бюджетного комитета Европарламента Йоханн Ван Овертвелдт подчеркнул, что современные вызовы требуют большего внимания к безопасности, обороне, энергетике и технологиям, тогда как действующая долгосрочная бюджетная рамка оставляет для этого ограниченные возможности.

Кроме того, депутаты добились дополнительных 300 млн евро на приоритетные программы. Средства распределят между несколькими направлениями:

39 млн евро – на программы "Южное партнерство" и "Восточное партнерство";

– на программы "Южное партнерство" и "Восточное партнерство"; по 30 млн евро – на гуманитарную помощь и управление границами;

– на гуманитарную помощь и управление границами; 22,5 млн евро – на транспортные и энергетические сети;

– на транспортные и энергетические сети; 21,5 млн евро – на программу исследований и инноваций Horizon Europe;

– на программу исследований и инноваций Horizon Europe; 14 млн евро – на образовательную программу Erasmus+;

– на образовательную программу Erasmus+; 10 млн евро – на военную мобильность.

Получит ли Украина дополнительные деньги в 2027 году

650 млн евро, которые выделят на обслуживание долга, направят на погашение займов, за счет которых сформировали кредит. То есть о новой финансовой помощи Украине речи не идет: деньги останутся в бюджете ЕС и пойдут на обслуживание долговых обязательств.

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В то же время Европейский парламент, Совет ЕС и Европейская комиссия в совместном заявлении признали возможность покрыть эти расходы через специальный инструмент Кредита в поддержку Украины в 2027 году.

Таким образом, утверждение бюджета Евросоюза само по себе не решает вопрос финансирования Украины на следующий год. Чтобы обеспечить дальнейшую поддержку, Киеву и европейским партнерам придется заранее согласовать соответствующие механизмы.

Как уже сообщал OBOZ.UA, 20 ноября Украина получила от ЕС почти 8 млрд евро в рамках Ukraine Facility – это крупнейшая разовая выплата за всю историю программы. Деньги пойдут на первоочередные бюджетные нужды – то есть на финансирование пенсий, социальных выплат, зарплат бюджетникам и погашение долгов.

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