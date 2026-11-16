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ЕС готовит для Украины кредит на €45 млрд, но четыре страны отказываются его финансировать – FT

Станислав КожемякинСтанислав Кожемякин
Time to read2 мин
2,3 т.
Какие страны ЕС отказываются помогать Украине деньгами
Какие страны ЕС отказываются помогать Украине деньгами. Источник: Freepik

Европейская комиссия предложит дополнительно привлечь для финансирования Украины в 2027 году кредит на сумму 45 млрд евро под гарантии общего бюджета Евросоюза (ЕС). Но Болгария, Чехия, Словакия и Венгрия уже заявили, что не будут участвовать в этой программе.

Об этом сообщает Financial Times. Источники журналистов сообщили, что 18 ноября Еврокомиссия передаст государствам-членам ЕС предложение занять 45 млрд евро под общие гарантии бюджета Евросоюза. Механизм финансирования будет идентичен тому, по которому обеспечили одобренный в 2026 году кредит в размере 90 млрд евро на 2026-2027 годы – то есть "деньги в обмен на реформы".

Следует отметить, что увеличение масштабов разрушений, вызванных российскими атаками, увеличило дефицит финансирования Киева. Ранее четыре страны ЕС – Чехия, Словакия, Венгрия и Болгария – уже заявили, что не будут участвовать в новой макрофинансовой программе.

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На этом фоне канцлер Германии Фридрих Мерц пригрозил заблокировать принятие общего бюджета блока на 2028-2034 годы, если все страны ЕС не присоединятся к финансированию Украины в следующем году и в дальнейшем. Следует отметить, что все четыре страны-"отказницы" являются нетто-получателями средств из бюджета ЕС, тогда как Германия является крупнейшим нетто-плательщиком.

Вопросы и о финансировании Украины, и о бюджете ЕС планируют обсудить на саммите ЕС в Брюсселе 26 и 27 ноября. По словам источников журналистов, эти вопросы хотят связать, чтобы защитить финансирование Украины от будущих вето – страны, зависящие от средств ЕС, заставят выбирать между поддержкой Киева и потерей бюджетного финансирования.

ЕС готовит новый пакет помощи

Отдельно от этого, на фоне систематических российских обстрелов объектов украинской энергетики, Евросоюз готовит экстренный пакет зимней помощи. Как сообщил премьер-министр, в него войдут:

  • генераторы;
  • зарядные станции;
  • автобусы;
  • помощь с мостами и переправами через Днепр.

"Все это необходимо, чтобы противостоять российскому террору против Киева, Днепра, Запорожья, Харькова, Одессы и других городов", – подчеркнул Корецкий.

Ключевые детали должны быть согласованы на его встрече с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен 17 ноября в Брюсселе. Корецкий признался, что рассчитывает на окончательное согласование решения и скорейшее поступление первых партий необходимой помощи.

Как уже сообщал OBOZ.UA, 9 ноября стартовала работа миссии Международного валютного фонда (МВФ), которая сосредоточится на объединенных втором и третьем обзорах программы расширенного финансирования EFF. От результатов работы "ревизоров" зависит, привлечет ли Украина $1,67 млрд.

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