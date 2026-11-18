Европейская комиссия предложила предоставить Украине до 45 млрд евро дополнительной помощи в 2027 году. Согласно информации, до 20 млрд евро направят на бюджетные нужды, а еще до 25 млрд евро – на укрепление обороны. Средства должны покрыть почти две трети потребностей Украины на следующий год, а основную сумму кредита по предложенному механизму нужно будет возвращать только после получения репараций от России.

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Об этом сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий. Помощь дополнит уже предусмотренный пакет поддержки Ukraine Support Loan объемом 90 млрд евро на 2026-2027 годы. В то же время новые средства пока не являются гарантированными выплатами, предложение должны рассмотреть и согласовать Европейский парламент и Совет ЕС.

Согласно предложению Европейской комиссии, новый пакет помощи может составить до 45 млрд евро. Его планируют разделить на два основных направления, каждое из которых должно обеспечить отдельные потребности Украины.

Первое направление – до 20 млрд евро бюджетной поддержки. Средства должны помочь Украине финансировать государственные расходы и поддерживать стабильную работу бюджетной системы. Для страны, которая вынуждена направлять значительные ресурсы на оборону, внешнее финансирование остается важным источником покрытия гражданских бюджетных потребностей.

Второе направление – до 25 млрд евро на укрепление оборонных возможностей Украины. Речь идет о финансовом ресурсе для усиления возможностей страны противостоять российской агрессии. Оборонная составляющая должна стать крупнейшей частью предложенного пакета.

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На что Украине нужны 70 млрд евро в 2027 году

Необходимость дополнительного финансирования обсуждали во время недавнего визита украинской стороны в Брюссель. Тогда партнерам представили оценку финансовых потребностей Украины на 2027 год – около 70 млрд евро.

По словам украинской стороны, предложенный Еврокомиссией пакет на 45 млрд евро может покрыть почти две трети этой суммы. Отмечается, что это существенно приблизит Украину к обеспечению необходимого финансирования на следующий год, однако не покроет весь дефицит. Остальные средства Украина планирует привлечь при поддержке других международных партнеров, в частности стран G7 и союзников за пределами Европейского Союза.

Главные истории дня

Финансовые потребности Украины связаны прежде всего с продолжением войны и необходимостью одновременно обеспечивать оборону и работу государства. Значительные ресурсы нужны для финансирования сектора безопасности и обороны, выполнения бюджетных обязательств, поддержки государственных услуг и сохранения экономической устойчивости.

Отдельно отмечается, что потребности Украины на 2026 год уже обеспечены. Поэтому новое предложение Еврокомиссии касается именно дополнительного финансового ресурса на 2027 год и должно помочь заранее покрыть значительную часть будущего дефицита.

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Когда Украина должна вернуть кредит

Одна из ключевых особенностей предложенного механизма – условия погашения основной суммы кредита. Согласно представленной инициативе, Украина должна возвращать основную сумму займа только после получения репараций от России. Механизм связывает возврат средств с компенсацией ущерба, причиненного российской агрессией.

Новый пакет не заменяет предыдущие обязательства Европейского Союза, а должен дополнить уже предусмотренное финансирование в рамках Ukraine Support Loan. Инструмент предусматривает помощь Украине в объеме 90 млрд евро на 2026-2027 годы.

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Таким образом, Еврокомиссия предлагает создать дополнительный механизм, который позволит привлечь еще до 45 млрд евро на нужды 2027 года. Его цель – обеспечить большую часть финансирования, необходимого для прохождения следующего года в условиях войны.

Украинская сторона подчеркивает важность скорейшего принятия решения. Для этого предложение Еврокомиссии должны поддержать Европейский парламент и Совет Европейского Союза, а также государства – члены ЕС. В случае одобрения нового механизма Украина получит дополнительные гарантии финансовой поддержки на следующий год.

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Помимо финансовой поддержки Евросоюза, Украина продолжает переговоры с другими международными партнерами. Речь прежде всего о странах G7 и государствах, которые последовательно помогают Украине противостоять российской агрессии. Среди таких союзников называют Великобританию, Канаду, Японию и Норвегию. Украинская сторона отдельно поблагодарила эти страны за помощь в защите жизни и поддержке обороноспособности.

Также была отмечена инициатива Европейской комиссии по привлечению дополнительной помощи от международных партнеров с помощью новых механизмов. Они должны установить понятные правила предоставления и координации финансирования, чтобы разные государства могли эффективнее объединять усилия.