В Украине до 1 января 2029 года будет действовать освобождение от таможенных платежей на ввоз определенных генераторов, ветроэнергетических установок и литий-ионных аккумуляторов, которым могут воспользоваться как физические лица, так и бизнес. Льгота не распространяется на генераторы мощностью менее 7,5 кВА и зарядные станции и пауэрбанки мощностью менее 300 Вт – за их ввоз необходимо уплачивать пошлину и НДС.

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Об этом сообщает Государственная таможенная служба Украины. В то же время льгота распространяется не на все оборудование, которое можно использовать для автономного питания, а только на определенные категории товаров, соответствующие установленным характеристикам.

До какого времени можно ввозить энергетическое оборудование без пошлины

Льгота предусматривает освобождение от уплаты таможенных платежей при ввозе определенных товаров на таможенную территорию Украины. Она предусмотрена по коду "245" согласно Классификатору освобождений от уплаты таможенных платежей.

Ее действие продлили в соответствии с законами Украины №4698-ІХ и №4710-ІХ, принятыми в декабре 2025 года. Согласно этим изменениям, возможность льготного ввоза соответствующего энергетического оборудования сохраняется до 1 января 2029 года.

Воспользоваться освобождением могут как физические лица, так и предприятия. Причем льготные условия предусмотрены не только для товаров, которые ввозят в Украину непосредственно, но и для оборудования, которое отправляется международными почтовыми или другими отправлениями.

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Таким образом, приобрести необходимое оборудование за рубежом и ввезти его в Украину на льготных условиях могут не только компании, закупающие технику для производственных нужд, но и обычные граждане, желающие оборудовать резервное питание собственного жилья. В то же время есть исключение: льготное оформление не распространяется на товары, которые происходят из страны или ввозятся из страны, признанной Украиной государством-оккупантом или государством-агрессором.

Какое оборудование можно ввезти без уплаты таможенных платежей

Перечень товаров, на которые распространяется льгота, охватывает отдельные виды генераторов, ветроэнергетические установки и литий-ионные аккумуляторы. При этом для некоторых категорий техники установлены требования к мощности, а также конкретные коды товарной классификации УКТВЭД. В частности, без уплаты таможенных платежей можно ввезти:

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генераторы мощностью свыше 7,5 кВА;

Льготный ввоз предусмотрен для электрогенераторных установок с поршневым двигателем и искровым зажиганием, мощность которых превышает 7,5 кВА. К этой категории относятся генераторы, классифицируемые по таким кодам УКТВЭД:

8502 20 40 90 – генераторные установки мощностью от 7,5 до 375 кВА;

8502 20 60 90 – установки мощностью свыше 375 кВА, но до 750 кВА;

8502 20 80 90 – установки мощностью свыше 750 кВА.

Таким образом, льгота распространяется не только на компактные генераторы для бытовых нужд, но и на мощное оборудование, которое может использоваться для обеспечения электроэнергией предприятий, производственных площадок и других объектов. При этом важно обращать внимание на технические характеристики конкретной модели.

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Сам по себе факт, что генератор предназначен для резервного питания, еще не означает, что его можно оформить без уплаты таможенных платежей. Решающее значение имеют соответствие указанной категории, мощность и код УКТВЭД.

ветроэнергетические электрогенераторные установки;

Льготный режим также распространяется на ветроэнергетические электрогенераторные установки. Для них предусмотрен код УКТВЭД 8502 31 00 00.

Такое оборудование преобразует энергию ветра в электрическую и может использоваться как альтернативный источник питания. Освобождение от таможенных платежей позволяет снизить расходы на ввоз соответствующих установок, которые могут применяться для энергетических нужд частных объектов или бизнеса.

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литий-ионные аккумуляторы разных типов.

Отдельная категория льготного оборудования – литий-ионные аккумуляторы товарной подкатегории 8507 60 00 00 УКТВЭД. К ней относятся разные типы батарей, в частности:

литий-кобальтовые;

литий-железо-фосфатные (LiFePO4);

литий-марганец-оксидные;

литий-никель-марганец-кобальт-оксидные.

Аккумуляторы используют в системах резервного питания, накопления электроэнергии, домашних энергетических комплексах и других устройствах. Кроме того, к соответствующей товарной подкатегории УКТВЭД относятся и литий-полимерные аккумуляторы.

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На какое оборудование льгота не распространяется

Несмотря на широкий перечень энергетического оборудования, воспользоваться освобождением от таможенных платежей можно не во всех случаях. Законодательство устанавливает определенные ограничения по мощности и типу устройств. В частности, льгота по коду "245" не распространяется на электрогенераторные установки мощностью менее 7,5 кВА.

Такие генераторы ввозятся в Украину на общих условиях, то есть с уплатой предусмотренных таможенных платежей. Также без льготного оформления придется ввозить установки для хранения энергии, в частности зарядные станции и пауэрбанки, мощность которых составляет менее 300 Вт. Для них предусмотрен стандартный порядок таможенного оформления с уплатой ввозной пошлины и налога на добавленную стоимость (НДС).

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Поэтому перед заказом энергетического оборудования из-за границы стоит проверить его характеристики, мощность и код УКТВЭД. Отмечается, что это поможет выяснить, подпадает ли конкретный товар под освобождение от таможенных платежей, и избежать непредвиденных расходов при его ввозе.

Продление льготы должно сделать ввоз оборудования для автономного электроснабжения доступнее на фоне нестабильной ситуации в энергосистеме Украины. Для бизнеса это возможность сократить расходы на закупку мощных генераторов, аккумуляторов и других энергетических систем.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, спрос на товары для энергонезависимости в Украине стремительно растет: за июль-октябрь 2026 года количество заказов инверторов увеличилось на 538%, зарядных станций – на 126%, а павербанков и аккумуляторов – на 82%. Больше всего украинцы тратят на генераторы – в среднем 21 707 грн, тогда как заказ техники из-за границы позволяет сэкономить на отдельных моделях до 36%.