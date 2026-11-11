Выехать из Украины в ЕС будет сложнее: где на границе могут не пропустить

Украинцам будет сложнее попасть в Европейский Союз – из-за работ на пропускном пункте "Солотвино – Сигету-Мармацией" на границе с Румынией временно ограничат движение транспорта в направлении выезда из страны. Ограничения будут действовать 12 ноября.

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Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины (ГПСУ). Там отметили, что движение будет ограничено с 8:00 до 16:00.

"Причина – работы на румынской стороне границы. В частности, запланирована замена модульных кабин, в которых осуществляется пограничный контроль", – пояснили пограничники.

На этом фоне водителям советуют заранее выбрать альтернативный маршрут. В частности, они могут воспользоваться ближайшим пунктом пропуска "Белая Церковь – Сигету-Мармацией", который также расположен в Закарпатской области. Впрочем, перенаправление части транспортного потока может повлиять на загруженность других направлений.

Работы на границе могут также сказаться на скорости прохождения контрольных процедур пешеходами – их просят это учесть. Поэтому гражданам, которые планируют пересечь границу пешком, стоит заложить дополнительное время на прохождение контроля

"Планируйте поездку с учетом временных ограничений и выбирайте удобный маршрут, чтобы избежать ожидания на границе", – призывают в ГПСУ.

Особенно важно спланировать поездку тем, у кого есть билеты на автобусы, пересадки, запланированные встречи или другие временные ограничения. Если пересечение границы запланировано на утро или первую половину дня 10 ноября, лучше заранее предусмотреть дополнительное время.

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Следует отметить, что 10 ноября автомобильное движение через "Солотвино – Сигету-Мармацией" уже ограничивали по этой же причине. Работы также проводились с 08:00 до 16:00.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, украинцев предупредили о значительном увеличении количества обращений по поводу пересечения границы, поэтому рассмотрение отдельных запросов может длиться дольше в пределах установленных законом сроков. Чтобы сэкономить время, дату пересечения границы советуют подтверждать штампом во время паспортного контроля, а информацию о временных ограничениях на выезд можно проверить в "Личном кабинете".

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