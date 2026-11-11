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Выехать из Украины в ЕС будет сложнее: где на границе могут не пропустить

Станислав КожемякинСтанислав Кожемякин
Time to read1 мин
870
Иллюстрация - выезд из Украины за границу
На границе с Румынией ограничат автомобильное движение. Иллюстративное изображение. Источник: Facebook/Західне регіональне управління Держприкордонслужби України

Украинцам будет сложнее попасть в Европейский Союз – из-за работ на пропускном пункте "Солотвино – Сигету-Мармацией" на границе с Румынией временно ограничат движение транспорта в направлении выезда из страны. Ограничения будут действовать 12 ноября.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины (ГПСУ). Там отметили, что движение будет ограничено с 8:00 до 16:00.

"Причина – работы на румынской стороне границы. В частности, запланирована замена модульных кабин, в которых осуществляется пограничный контроль", – пояснили пограничники.

На этом фоне водителям советуют заранее выбрать альтернативный маршрут. В частности, они могут воспользоваться ближайшим пунктом пропуска "Белая Церковь – Сигету-Мармацией", который также расположен в Закарпатской области. Впрочем, перенаправление части транспортного потока может повлиять на загруженность других направлений.

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Работы на границе могут также сказаться на скорости прохождения контрольных процедур пешеходами – их просят это учесть. Поэтому гражданам, которые планируют пересечь границу пешком, стоит заложить дополнительное время на прохождение контроля

"Планируйте поездку с учетом временных ограничений и выбирайте удобный маршрут, чтобы избежать ожидания на границе", – призывают в ГПСУ.

Особенно важно спланировать поездку тем, у кого есть билеты на автобусы, пересадки, запланированные встречи или другие временные ограничения. Если пересечение границы запланировано на утро или первую половину дня 10 ноября, лучше заранее предусмотреть дополнительное время.

Следует отметить, что 10 ноября автомобильное движение через "Солотвино – Сигету-Мармацией" уже ограничивали по этой же причине. Работы также проводились с 08:00 до 16:00.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, украинцев предупредили о значительном увеличении количества обращений по поводу пересечения границы, поэтому рассмотрение отдельных запросов может длиться дольше в пределах установленных законом сроков. Чтобы сэкономить время, дату пересечения границы советуют подтверждать штампом во время паспортного контроля, а информацию о временных ограничениях на выезд можно проверить в "Личном кабинете".

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