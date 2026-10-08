Выехать в ЕС станет проще: Украина открыла новый пограничный пункт пропуска

С 8 октября 2026 года в Закарпатье начал работу новый пункт пропуска "Белая Церковь – Сигету-Мармацей" на границе с Румынией, который на первом этапе сможет обслуживать до 400 легковых автомобилей в сутки. После завершения строительства полноценного комплекса его планируют расширить для пропуска еще до 360 грузовиков и 50 автобусов ежедневно.

Видео дня

Об этом сообщил министр по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Украины Николай Калашник. Новый переход должен стать дополнительным маршрутом для автомобилистов, направляющихся в Румынию или возвращающихся в Украину.

Где расположен новый пункт пропуска

Новый международный автомобильный переход расположен в Закарпатской области, на территории Солотвинской общины. Он соединяет украинское село Белая Церковь с румынским городом Сигету-Мармацея.

Для Закарпатья это уже третий автомобильный пункт пропуска на границе с Румынией. На первом этапе новый пункт пропуска будет обслуживать легковые автомобили. Его заявленная пропускная способность составляет до 400 машин в сутки, однако фактическое количество транспортных средств, которые смогут пересекать границу, будет зависеть от загруженности перехода и скорости прохождения пограничного и таможенного контроля.

В то же время открытие нового маршрута не означает автоматической ликвидации очередей на других пунктах пропуска. Его задача – создать дополнительное направление движения и частично снизить нагрузку на существующую пограничную инфраструктуру.

РЕКЛАМА

Как обустроили новый переход

Для открытия пункта пропуска Украина и Румыния выполнили отдельные части инфраструктурного проекта. С украинской стороны построили подъездную дорогу, которая обеспечивает транспортное сообщение с новым переходом. Также установили модульную инфраструктуру, необходимую для проведения пограничного и таможенного контроля.

Главные истории дня

Румынская сторона обустроила пункт пропуска на своей территории и построила новый мост через реку Тиса, который соединил две страны. Именно мост является ключевым элементом нового транспортного сообщения, поскольку река протекает вдоль части украинско-румынской границы и создает естественное препятствие для автомобильного движения.

В настоящее время пункт пропуска начал работу с использованием временной инфраструктуры. Пересечение границы уже возможно, хотя строительство всего запланированного комплекса еще не завершено. По словам Калашника, решение открыть движение на первом этапе было принято для того, чтобы автомобилисты и местные жители могли пользоваться новым маршрутом, не дожидаясь завершения всех строительных работ.

РЕКЛАМА

Через новый пункт пропуска смогут проезжать грузовики и автобусы

Нынешний запуск является лишь первой очередью крупного инфраструктурного проекта. Следующий этап предусматривает строительство полноценного комплекса, который позволит обслуживать не только легковые автомобили, но и автобусы, а также грузовой транспорт. После завершения запланированных работ пункт пропуска дополнительно сможет оформлять:

до 360 грузовых автомобилей в сутки;

до 50 автобусов в сутки.

Однако важно отметить, что пропуск грузовиков и автобусов пока только запланирован. Точная дата завершения второй очереди проекта в обнародованной информации не указана. Соответственно , перевозчикам не стоит рассчитывать на возможность проезда данными категориями транспорта.

РЕКЛАМА

Из-за ограниченного количества автомобильных переходов поездки к родственникам могли требовать дополнительного времени и объездов. Открытие нового пункта пропуска обеспечивает прямое транспортное сообщение между украинской Белой Церковью и румынским Сигету-Мармацией.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Министерстве восстановления, инфраструктуры и транспорта Украины возникла идея: из-за обстрелов российскими захватчиками пограничных пунктов пропуска перенести последние на иностранную территорию. Ведомство уже даже ведет переговоры с несколькими государствами об этой возможности.