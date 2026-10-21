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Отставка Пышного оказалась фейком: в НБУ сделали официальное заявление

Ксения КапустинскаяКсения Капустинская
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Председатель НБУ Андрей Пышный
Председатель НБУ Андрей Пышный. Источник: НБУ

Глава Национального банка Украины (НБУ) Андрей Пышный 21 октября по состоянию на 15:50 не подавал в отставку со своей должности.

Соответствующие заявления источников медиа официально опровергли в Нацбанке. Медиа же утверждали, что причиной решения Пышного якобы стало состояние его здоровья.

"НБУ официально опровергает слухи о якобы отставке главы Национального банка Андрея Пышного", – говорится в сообщении регулятора.

Пост официального аккаунта НБУ

Пост официального аккаунта НБУ. Источник: t.me/nbu_ua (скриншот)

Ранее в тот же день в НБУ подтвердили проведение обысков НАБУ в своем помещении. В НБУ отметили, что продолжают работать в штатном режиме. При этом там пообещали предоставить дополнительные пояснения, как только закончатся процессуальные действия.

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"НБУ подтверждает информацию о проведении следственных действий НАБУ в помещении Национального банка. Дополнительные пояснения будут предоставлены по завершении процессуальных действий", – отметили в НБУ.

По данным источников, речь шла об обысках на рабочем месте Пышного, а также по месту жительства неназванного сотрудника Нацбанка. Однако эти данные официально не подтверждались. Также известно, что никто не был задержан, о подозрении не сообщали.

Кто такой Андрей Пышный

Андрея Пышного официально назначили главой Национального банка Украины 7 октября 2022 года. На этом посту он сменил Кирилла Шевченко, который ушел в отставку по состоянию здоровья.

Большую часть своей карьеры Пышный проработал в Ощадбанке. В "Ощад" Пышный пришел сразу после университета, в 2000 году. В госбанке он построил карьеру: начинал в юридическом управлении и закончил на высшей должности – председателем правления.

До назначения в НБУ Пышный работал в группе Ермака – Макфола. Он разрабатывал предложения по новым санкциям против РФ, а также исследовал эффективность уже действующих ограничений. Пышного также рассматривали на должность главы Укрэксимбанка.

Также известно, что в 34 года Пышный практически полностью потерял слух (сейчас ему 47 лет). С того момента банкир занялся проектом "Відчуй" и помогает адаптироваться людям с проблемами слуха. В своих интервью он заявлял, что сознательно отказался от языка жестов и учился читать по губам.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Национальный банк принял решение о несоответствии главы правления Сенс Банка Алексея Ступака квалификационным требованиям к профессиональной пригодности. Такое решение Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности банков, оверсайта платежной инфраструктуры НБУ принял 1 сентября 2026 года.

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