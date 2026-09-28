Украина должна изменить правила налогообложения международных посылок, чтобы приблизиться к получению около 4 млрд евро международной финансовой поддержки. Речь идет о законопроекте №16051-1, который Верховная Рада 16 сентября приняла за основу. Документ отменяет льготу по НДС для товаров, которые украинцы покупают на иностранных маркетплейсах, и вводит модель, при которой налог будут администрировать продавцы или электронные платформы.

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Для государства вопрос международных посылок оказался значительно шире обычного изменения правил онлайн-покупок, говорится в материале OBOZ.UA. Министерство финансов прямо отмечает: принятие пакета законопроектов откроет Украине путь к получению около4 млрд евро финансирования от международных партнеров. Реформа связана с программой сотрудничества с МВФ EFF на 2026-2029 годы и условиями макрофинансовой поддержки ЕС.

Перед голосованием в Верховной Раде министр финансов Сергей Марченко призвал депутатов поддержать документ и предупредил о финансовой цене дальнейшего промедления. "Очень трудно объяснить, почему мы не можем выполнить эти обязательства. Цена вопроса на сегодняшний день – неполучение уже в сентябре 4 млрд евро. Если удастся поддержать этот законопроект, будет шанс получить эти средства в октябре", – заявил Марченко.

Во время войны Украина в значительной степени зависит от внешнего финансирования, которое помогает покрывать бюджетный дефицит. Поэтому выполнение таких условий напрямую связано со стабильностью государственных финансов.

Кроме того, поступления НДС от налогообложения дешевых посылок предлагают направлять в специальный фонд государственного бюджета для обеспечения потребностей Вооруженных сил Украины. Минфин оценивает дополнительные бюджетные поступления от новых правил примерно в 10 млрд грн на следующий год. Ожидается, что эти средства также направят на нужды обороны.

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Таким образом, реформа имеет два отдельных финансовых эффекта. Она должна помочь Украине выполнить международные обязательства и получить около 4 млрд евро внешней поддержки. Одновременно государство рассчитывает увеличить собственные налоговые поступления.

Что именно изменится с посылками до 150 евро

Сейчас товары, которые физическое лицо получает международным почтовым или экспресс-отправлением и которые соответствуют установленному лимиту, имеют налоговую льготу. Законопроект №16051-1 предлагает изменить этот подход для товаров, которые продают дистанционно через иностранные маркетплейсы.

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Вместо нынешней модели предлагают применить механизм, похожий на европейскую систему IOSS – Import One Stop Shop. Начислять и уплачивать НДС должна платформа или другое предприятие электронного интерфейса, через которое продают товар. Таким образом, для покупателей это означает, что "налог на посылки" не потребует самостоятельно рассчитывать 20% и отдельно уплачивать их при получении товара.

Льготу для некоммерческих отправлений между физическими лицами предлагают сохранить. Верховная Рада отмечает, что необлагаемыми останутся посылки до 45 евро, если физическое лицо отправляет их другому физическому лицу без оплаты, а предназначены они для личного или семейного использования.

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Отдельно предусмотрено освобождение для дистанционной продажи товаров, предназначенных для безопасности и обороны, если их ввоз уже освобожден от НДС в соответствии с нормами Налогового кодекса.

Почему государство считает нынешнюю льготу несправедливой

Одна из главных причин реформы – разные налоговые условия для украинского производителя и иностранного продавца. Украинская компания, которая производит или легально импортирует товар для продажи внутри страны, уплачивает НДС, выплачивает зарплаты сотрудникам, платит налоги и покрывает расходы на аренду, электроэнергию, логистику и содержание запасов.

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Ее товар при этом конкурирует на украинском рынке с продукцией иностранного продавца, которая может попасть к покупателю через льготную посылку. Поэтому Минфин называет отмену льготы способом создать равные условия конкуренции для украинского и иностранного бизнеса.

Этот аргумент поддерживают представители украинского бизнеса. Накануне голосования Украинский совет бизнеса призвал парламент принять законопроект. В организации подчеркнули, что нынешняя модель создает неравные условия для компаний, которые работают и платят налоги в Украине.

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Проблема особенно заметна в сегменте дешевых товаров с иностранных маркетплейсов. По словам главы финансового комитета Верховной Рады Даниила Гетманцева ("Слуга народа"), 74% таких льготных отправлений приходится на китайские товары, еще 10% – на польские.

Еще один аргумент в пользу изменения правил – возможность использовать лимит для дробления коммерческих партий. Большой товарный поток можно распределить на многочисленные отправления, каждое из которых формально укладывается в установленный порог. В таком случае механизм работает не только для личных покупок граждан.

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Гетманцев приводил примеры, когда коммерческие товары оформляли на большое количество не связанных между собой получателей, чтобы воспользоваться режимом для небольших посылок. По его оценке, из-за действующей льготы государственный бюджет недополучает около 33 млрд грн.

Во время подготовки документа ко второму чтению точные условия могут измениться. Верховная Рада пока приняла №16051-1 лишь за основу, а вместе с ним – законопроект №15460 о соответствующих изменениях в Таможенный кодекс. Если новую систему примут в предложенной конструкции, она заработает не ранее июля 2027 года.

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