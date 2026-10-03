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От "Национального кэшбэка" могут отказаться: глава бюджетного комитета сделала заявление

Александр Литвин
Александр Литвин
Time to read2 мин
icon 1,8 т.
Иллюстрация: заседание Верховной Рады
Иллюстративное фото. Верховная Рада Украины. Источник: Пресс-служба ОП

Бюджетная программа "Национальный кэшбэк" стала слишком политизированным вопросом в Верховной Раде, поэтому от нее стоило бы отказаться при рассмотрении проекта государственного бюджета Украины на 2027 год. Хотя это и не принесет какой-то существенной экономии расходов, считает председатель парламентского бюджетного комитета Роксолана Пидласа.

"Меня просто уже довели этим кэшбэком: любой интеллектуальный, профессиональный разговор о бюджете сводится к вопросу „а почему вы потратили деньги на кэшбэк?" Эта тема настолько политизирована, что затмевает все разговоры по существу… Я бы лучше вообще эту историю пока убрала из бюджета", — сказала она в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Подласа отметила, что размер расходов на кэшбэк в общей картине бюджета не имеет никакого значения. По её словам, Международный валютный фонд, который лучше всех разбирается в бюджете и больше всего интересуется состоянием украинских государственных финансов, тоже не обращает на него внимания при обсуждении бюджета и его структуры.

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Что касается возможности формирования в госбюджете-2027 страховых фондов компенсации за счет повышения ставки налога на добавленную стоимость с 20% до 21% или ставки акциза на топливо на 4 процентных пункта, председатель бюджетного комитета вновь прогнозирует, что это предложение правительства будет отклонено Верховной Радой.

По её мнению, альтернативные идеи отдельных бизнес-ассоциаций о введении временной дополнительной пошлины на импорт также вряд ли пройдут через парламент.

"Импортная пошлина — это то же самое, что и НДС, налог для конечного потребителя. Думаю, что парламент этого не сделает, потому что это вызовет огромное сопротивление со стороны общества", — пояснила Пидласа.

"У меня есть личное мнение, что можно было бы рассмотреть налог на роскошь, увеличение штрафов за превышение скорости. Но мы понимаем, что все эти меры, опять же, являются незначительными и несущественными с фискальной точки зрения. А дополнительные налоги или сборы, которые могут принести значительный эффект для бюджета, являются политически невозможными", – добавила председатель комитета.

Она отметила, что в таких условиях нужно больше сосредоточиться на ликвидации схем, из-за которых бюджет теряет деньги.

"Эффект от какого-то нового мелкого налога или даже повышения НДС на 1 процентный пункт и, например, от прекращения выплат зарплат в конвертах несравнимы: от зарплат в конвертах бюджет теряет в разы больше денег", – подчеркнула Пидласа.

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