От "Национального кэшбэка" могут отказаться: глава бюджетного комитета сделала заявление

Бюджетная программа "Национальный кэшбэк" стала слишком политизированным вопросом в Верховной Раде, поэтому от нее стоило бы отказаться при рассмотрении проекта государственного бюджета Украины на 2027 год. Хотя это и не принесет какой-то существенной экономии расходов, считает председатель парламентского бюджетного комитета Роксолана Пидласа.

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"Меня просто уже довели этим кэшбэком: любой интеллектуальный, профессиональный разговор о бюджете сводится к вопросу „а почему вы потратили деньги на кэшбэк?" Эта тема настолько политизирована, что затмевает все разговоры по существу… Я бы лучше вообще эту историю пока убрала из бюджета", — сказала она в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Подласа отметила, что размер расходов на кэшбэк в общей картине бюджета не имеет никакого значения. По её словам, Международный валютный фонд, который лучше всех разбирается в бюджете и больше всего интересуется состоянием украинских государственных финансов, тоже не обращает на него внимания при обсуждении бюджета и его структуры.

Что касается возможности формирования в госбюджете-2027 страховых фондов компенсации за счет повышения ставки налога на добавленную стоимость с 20% до 21% или ставки акциза на топливо на 4 процентных пункта, председатель бюджетного комитета вновь прогнозирует, что это предложение правительства будет отклонено Верховной Радой.

По её мнению, альтернативные идеи отдельных бизнес-ассоциаций о введении временной дополнительной пошлины на импорт также вряд ли пройдут через парламент.

"Импортная пошлина — это то же самое, что и НДС, налог для конечного потребителя. Думаю, что парламент этого не сделает, потому что это вызовет огромное сопротивление со стороны общества", — пояснила Пидласа.

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"У меня есть личное мнение, что можно было бы рассмотреть налог на роскошь, увеличение штрафов за превышение скорости. Но мы понимаем, что все эти меры, опять же, являются незначительными и несущественными с фискальной точки зрения. А дополнительные налоги или сборы, которые могут принести значительный эффект для бюджета, являются политически невозможными", – добавила председатель комитета.

Она отметила, что в таких условиях нужно больше сосредоточиться на ликвидации схем, из-за которых бюджет теряет деньги.

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"Эффект от какого-то нового мелкого налога или даже повышения НДС на 1 процентный пункт и, например, от прекращения выплат зарплат в конвертах несравнимы: от зарплат в конвертах бюджет теряет в разы больше денег", – подчеркнула Пидласа.