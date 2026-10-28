В ЕС отказались возвращаться на "энергетическую иглу" Кремля: что решили в Европе

Европейский Союз (ЕС) будет сохранять все действующие санкции, введенные в отношении российской энергетики, до полного прекращения ее войны против Украины. В то же время в Европейской комиссии категорически исключили возможность возвращения к энергетической зависимости от РФ даже после заключения мирного соглашения.

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Об этом на брифинге заявили представительницы Еврокомиссии Паула Пиньо и Анна-Кайса Итконен, сообщает "Радио Свобода". Они напомнили, что отказ от российских ресурсов закреплен в законодательной программе REPowerEU, которая действует независимо от политических переговоров или переговоров о санкциях.

"Мы слишком хорошо знаем скрытую цену зависимости от России при закупках ископаемого топлива… Мы усвоили урок – независимо от того, есть война или нет. Мы поняли, какова цена зависимости от импорта российского ископаемого топлива, и уже заплатили ее… К тому же это подходящий повод напомнить, кто вообще первым прекратил поставки газа. Это была Россия. На случай, если кто-то успел об этом забыть", – сказала Пиньо.

В настоящее время Европа продолжает получать российский сжиженный природный газ (СПГ), но его количество на европейском рынке постепенно сокращается. "Последние поставки должны завершиться до конца следующего года", – подчеркнула другая представительница ЕК Анна-Кайса Итконен.

Что предшествовало

Категоричная позиция Брюсселя стала ответом на публикацию в Financial Times информации об обсуждении между представителями США и кремлевским диктатором Владимиром Путиным "послевоенного экономического пакета". Он предусматривает, в частности:

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возобновление добычи газа на проекте "Сахалин-1";

проекте "Сахалин-1"; продажу российской нефти в Европу по нефтепроводу "Дружба";

по нефтепроводу "Дружба"; прокачку газа по уцелевшей ветке "Северного потока ";

"; возобновление поставок титана для авиационной отрасли ;

; разблокирование Европой импорта российских ресурсов (в частности удобрений и газа);

В связи с этим европейские дипломаты уже предупредили Вашингтон о категорическом неприятии любых соглашений за спиной Европы и смягчения санкций до окончания войны. Кроме того, эксперты скептически относятся к реализации этих идей, поскольку крупный западный бизнес не планирует возвращаться в РФ из-за высоких рисков и захвата имущества Кремлем, а также потому, что Путин руководствуется не экономической выгодой, а агрессивной идеологией.

Главные истории дня

Как уже сообщал OBOZ.UA, ранее об этом писали и в Reuters. В частности, о том, что США и Россия обсуждают возможность привлечения американских инвесторов к газопроводам "Северный поток", чтобы в перспективе возобновить поставки российского газа в Европу и получать прибыль от его продажи.