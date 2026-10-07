В ЕС приняли важное решение о рекордном пакете санкций против РФ: что известно
В Европейском союзе (ЕС) достигли соглашения о новом списке санкций против России, который может стать самым обширным за всю историю. В него могут попасть 743 физических лица и 826 компаний.
Как сообщил репортер Рикард Йозвяк, 7 октября соответствующее решение было согласовано на уровне послов стран ЕС. Как ранее анонсировала верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, санкции касаются подрыва или угрозы территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины.
Что известно о проекте санкций
Первоначальный документ предусматривал включение 744 физических лиц и 827 юридических лиц (то есть на одного человека и одну компанию больше), но кого из них впоследствии исключили – не указывается. Впрочем, известно, что все, кто попал в список, – это:
- компании, относящиеся к российскому военно-промышленному комплексу (ракетно-космической отрасли, авиационному приборостроению и моторостроению и другим) и способные получать государственные субсидии;
- руководители этих предприятий, которые таким образом поддерживают российский военно-промышленный комплекс.
Отдельный раздел в документе выделен для предприятий, связанных с подводным флотом РФ. В частности, он включает руководителей следующих организаций:
- "Севмаш"(Михаил Будниченко);
- ЦКБ морской техники "Рубин"(Игорь Вильнит);
- "Малахит" (Владимир Дорофеев);
- "Адмиралтейские верфи";
- центр судоремонта "Звездочка";
- другие крупные предприятия российского ВПК.
Кроме того, в проект попали руководители:
- Объединенной ракетно-космической корпорации;
- Российской корпорации ракетно-космического приборостроения и информационных систем;
- Казанского моторостроительного производственного объединения;
- "Мотовилихинских заводов";
- структур "КамАЗа";
- ряда радиоэлектронных и химических предприятий.
Другие санкции
- 77 человек, "избранных" в российскую Государственную думу от временно оккупированных территорий Украины.
- Продление санкций ЕС за распространение и применение химического оружия – 31 человек и 6 организаций.
Как уже сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский обратился к президенту США Дональду Трампу с просьбой ввести санкции против российских и китайских компаний, причастных к разработке спутниковой сети "Рассвет". По словам Зеленского, эта система должна конкурировать с Starlink компании SpaceX.
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