В ЕС приняли важное решение о рекордном пакете санкций против РФ: что известно

В Европейском союзе (ЕС) достигли соглашения о новом списке санкций против России, который может стать самым обширным за всю историю. В него могут попасть 743 физических лица и 826 компаний.

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Как сообщил репортер Рикард Йозвяк, 7 октября соответствующее решение было согласовано на уровне послов стран ЕС. Как ранее анонсировала верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, санкции касаются подрыва или угрозы территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины.

Что известно о проекте санкций

Первоначальный документ предусматривал включение 744 физических лиц и 827 юридических лиц (то есть на одного человека и одну компанию больше), но кого из них впоследствии исключили – не указывается. Впрочем, известно, что все, кто попал в список, – это:

компании, относящиеся к российскому военно-промышленному комплексу (ракетно-космической отрасли, авиационному приборостроению и моторостроению и другим) и способные получать государственные субсидии;

(ракетно-космической отрасли, авиационному приборостроению и моторостроению и другим) и способные получать государственные субсидии; руководители этих предприятий, которые таким образом поддерживают российский военно-промышленный комплекс.

Отдельный раздел в документе выделен для предприятий, связанных с подводным флотом РФ. В частности, он включает руководителей следующих организаций:

"Севмаш" (Михаил Будниченко);

(Михаил Будниченко); ЦКБ морской техники "Рубин" (Игорь Вильнит);

(Игорь Вильнит); "Малахит" (Владимир Дорофеев);

(Владимир Дорофеев); "Адмиралтейские верфи";

центр судоремонта "Звездочка";

другие крупные предприятия российского ВПК.

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Кроме того, в проект попали руководители:

Объединенной ракетно-космической корпорации ;

; Российской корпорации ракетно-космического приборостроения и информационных систем;

Казанского моторостроительного производственного объединения;

"Мотовилихинских заводов";

структур "КамАЗа";

ряда радиоэлектронных и химических предприятий.

Другие санкции

77 человек, "избранных" в российскую Государственную думу от временно оккупированных территорий Украины.

Продление санкций ЕС за распространение и применение химического оружия – 31 человек и 6 организаций.

Главные истории дня

Как уже сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский обратился к президенту США Дональду Трампу с просьбой ввести санкции против российских и китайских компаний, причастных к разработке спутниковой сети "Рассвет". По словам Зеленского, эта система должна конкурировать с Starlink компании SpaceX.