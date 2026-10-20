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В ЕС согласились закрыть "дыру" в бюджете Украины: откуда хотят взять 70 млрд евро

Станислав КожемякинСтанислав Кожемякин
Time to read2 мин
1,9 т.
Иллюстрация - евро
Как ЕС планирует покрыть дефицит бюджета Украины в 2027 году. Иллюстративное изображение. Источник: кредит

Европейский Союз (ЕС) согласился предоставить Украине 70 млрд евро дополнительного финансирования в 2027 году по просьбе президента Владимира Зеленского. Среди возможных источников этих средств – совместные заимствования стран-членов ЕС и замороженные активы России.

Об этом сообщает Euronews. Отмечается, что переоценка потребности в средствах связана с эскалацией российских обстрелов, озвученную Зеленским сумму планируют направить на:

  • Вооруженные силы Украины и расширение производства беспилотников (40,5 млрд евро);
  • прямую бюджетную поддержку (29,5 млрд евро).

Основной сценарий финансирования

Брюссель планирует повторить механизм, который использовал для предыдущего пакета в 90 млрд евро, которые должны быть выделены в 2026–2027 годах. Тогда был согласован выпуск совместных облигаций ЕС.

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Главным препятствием для привлечения средств на рынках стала стоимость такого механизма. Основные причины – рост цен на нефть, высокий госдолг стран ЕС и отток капитала в индустрию искусственного интеллекта.

Кроме того, ряд стран категорически отказались участвовать в этом долговом механизме. В список вошли:

  • Венгрия;
  • Словакия;
  • Чехия;
  • Болгария

Замороженные миллиарды РФ

В качестве альтернативы вновь рассматривается использование замороженных активов Центробанка РФ, большинство которых хранится в бельгийском депозитарии Euroclear. Это предложение поддержали:

  • Швеция;
  • Нидерланды;
  • Испания;
  • Польша;
  • страны Балтии;
  • Германия;
  • Ирландия.

В то же время Бельгия наложила на эту идею вето из-за опасений коллапса собственной банковской системы. Власти страны требуют полного распределения рисков между всеми членами ЕС. Франция и Италия также проявляют крайнюю сдержанность.

Помощь партнеров

В то же время ЕС не планирует покрывать весь дефицит самостоятельно. Значительную часть нагрузки пытаются переложить на других западных союзников:

  • Великобританию;
  • Норвегию;
  • Канаду;
  • Японию.

Какую помощь ЕС уже оказывает Украине

В феврале 2026 года Европейский парламент и Совет приняли регламент кредитной программы Ukraine Support Loan. Она является беспроцентной, а возвращать средства Украина будет обязана только тогда, когда Россия выплатит репарации за нанесенный ущерб

В целом регламентом предусмотрено выделение 90 млрд евро в течение 2026–2027 годов при условии выполнения согласованных требований. Их планируется распределить следующим образом:

  • 60 млрд евро – на военные расходы и закупку вооружения;
  • 30 млрд евро – на прямую бюджетную поддержку.

До конца 2026 года в ЕС планируют выделить Украине еще 32,5 млрд евро финансовой поддержки. В частности, речь идет о:

  • 28,1 млрд евро в рамках Ukraine Support Loan (15,4 млрд евро на поддержку военных нужд и 12,7 млрд евро бюджетной поддержки);
  • 4,4 млрд евро бюджетной поддержки по-прежнему доступны в рамках программы Ukraine Facility.

Как сообщал OBOZ.UA, на прошлой неделе Верховная Рада приняла ряд важных законодательных изменений, в частности касающихся налогообложения международных посылок, таможенных процедур, оценки имущества и работы государственных органов. Благодаря этому страна выполнила необходимые условия для разблокирования около 4 млрд евро финансовой помощи от Европейского Союза (ЕС)

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