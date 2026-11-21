Президент Европейского совета Антониу Кошта 21 ноября представил компромиссный проект бюджета ЕС на 2028–2034 годы. Он предлагает сократить общий объем бюджетных обязательств на €204 млрд по сравнению с первоначальным проектом Еврокомиссии и сохранить отдельный резерв для Украины – до €100 млрд в текущих ценах.

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Об этом говорится в сообщении Европейского совета. Резерв должен финансировать долгосрочное восстановление Украины и поддерживать ее вступление в ЕС. В ценах 2025 года его объем составляет до €88,87 млрд. Проект предусматривает кредиты, бюджетные гарантии и другие формы поддержки. ЕС также может отдельно компенсировать часть стоимости заимствований.

Резерв для Украины предлагают финансировать сверх общих лимитов бюджета ЕС. Для поддержки в формах, отличных от кредитов, и средств на обеспечение бюджетных гарантий проект устанавливает годовой предел в €13,5 млрд в ценах 2025 года. Документ также предусматривает возможность дополнительного финансирования гуманитарной помощи Украине из других программ ЕС.

Как Кошта предлагает изменить бюджет ЕС

Общий объем бюджетных обязательств в проекте Кошты составляет около €1,78 трлн в текущих ценах – примерно на 10% меньше первоначального предложения Еврокомиссии. По сравнению с действующим бюджетом на 2021–2027 годы Кошта предлагает увеличить финансирование обороны на 232%, конкурентоспособности – на 120%, научной программы Horizon Europe – на 57%, а Erasmus – на 25%. Средства на доступное жилье предлагают предусмотреть с начала бюджетного цикла.

Среди новых источников доходов Кошта назвал поступления от цифровых услуг крупных компаний, механизма трансграничной углеродной корректировки, непереработанных электронных отходов, табачных изделий и торговли квотами на выбросы. Вместе с действующими источниками они могут приносить около €60 млрд в год.

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По расчетам Кошты, средний взнос государств-членов в бюджет ЕС вырастет с 0,80% до 0,82% их валового национального дохода. Поступления от торговли квотами на выбросы и от табачных изделий предлагают направлять в бюджет ЕС постепенно, чтобы уменьшить нагрузку на страны, которых эти изменения затронут сильнее всего.

Лидеры стран ЕС обсудят предложение Кошты на специальном саммите 26–27 ноября. В повестку дня также включили отдельный вопрос – финансирование Украины в 2027 году.

Как писал OBOZ.UA, руководство стран Евросоюза пока "тихо" готовится к новым российским гибридным атакам, которые, в отличие от тех, что уже произошли, могут иметь "ужасающий сценарий", включая многочисленные жертвы. Несмотря на договор о коллективной обороне НАТО, европейские столицы отдельно обсуждают собственные сценарии реагирования.

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